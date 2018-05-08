台股盤中─台積電領軍 指數開高漲逾80點 蓄勢挑戰10700關卡

蘋果股價連日走高，美股 3 大指數全面收高，激勵台股今 (8) 日開高走高，以上漲 5.53 點、報 10610.44 點開出後，早盤在台積電、大立光領漲下，帶動其他權值股走揚，盤中漲逾 80 點，最高落在 10687.98 點，蓄勢挑戰 10700 點關卡。

觀察盤面個股，大立光以 4020 元開高走低，早盤最高落在 4070 元，漲幅超過 1%；台積電以 224 元開高走高，早盤最高落在 227 元，漲幅逾 1%；鴻海則以 81.3 元開低後翻紅，早盤漲近 0.5%，最高落在 82.2 元。

宏達電連虧 11 季後，今年首季轉虧為盈，在與 Google 合作協議的 11 億美元挹注下，拉抬每股盈餘賺 25.7 元，激勵股價開高走高，股價最高達 59.5 元，站回 5 日線，漲幅逾 3%，積極挑戰 60 元大關。

群創首季稅後純益 29.4 億元，季減 31.5%，年減 75.2%，為近 7 季低點，每股稅後純益 0.3 元，不過董事會決議將發放現金股利 0.8 元，創合併以來新高，激勵今股價開高走高，漲幅逾 4%，並帶動友達量增價漲逾 3%。

近期美債殖利率持續上揚，市場對於利率上揚的預期轉強，外界開始關注美國升息的題材，激勵今日金融股漲多跌少，其中開發金漲逾 1% 最為強勢，另日盛金、第一金、中信金、永豐金、兆豐金、國泰金、富邦金、華南金均呈漲勢，元大金則下跌。

法人表示，台股雖然反彈，但外資態度保守，整體籌碼面仍不利多方，類股族群輪動快速，短線來看，美國聯準會緩升息立場不變，台股仍有美股走勢、匯市波動、外資動向及美中貿易談判角力等 4 大因素干擾，市場普遍寄望第 3 季產業旺季效應，推升指數向上表態。