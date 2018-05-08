台股老化 年輕人買股占比不到一成

台股雖然在本月即將站穩萬點滿一年，但年輕人普遍無感，據統計，在台股的總開戶人數中，低於 30 歲的占比不到一成，50 歲以上占比超過半數，其中，又以 60 歲以上占比最高，顯示台股高齡化問題嚴重。

台股今年以來到 5 月 4 日為止，上市櫃日均量有 1337.37 億元，一直高於 1300 億元，並沒有量能不足問題，若以流通率來看，前年 64.59%，去年上升到 78.4%，而且目前季成交 1-5 億元、以及成交 5 億元以上的中實戶與大戶，跟去年同期比都是增加的。

台股在去年 5 月 9 日盤中首見 10001 點萬點，直到 5 月 23 日站穩萬點，不但是睽違 17 年的萬點，今年滿一年也創下史上最長萬點紀錄。

但是，對年輕人來說普遍無感，據統計，在台股總開戶人數中，50 歲以上占比超過半數，其中，又以 60 歲以上占比最高，顯示台股的高齡化問題嚴重。

外界認為是否是因為現在普遍低薪，且物價上漲，以至於年輕人可以投資的經費變少了，顧立雄日前曾提到，他有詢問過年輕人，談到不進入股票市場的原因，有人覺得風險太大，或是沒有餘力做理財，或者是對市場不見得了解，因此政府要努力讓年輕人了解市場。