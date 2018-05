中石化 (1314-TW) 公布 4 月合併營收為 30.59 億元,受惠 AN 價格勁揚,營收雖月減 6.92%,但較去年同期成長 19.97%;前 4 個月累計營收 125.59 億元,年增 8.58%。

展望第 2 季,中石化表示,近來受到下游仍在消化庫存影響,CPL 價格下修,預期到 5 月價格仍會有撐,整體上半年 CPL 獲利可望持穩。至於 AN 部分,中石化指出,4、5 月適逢中國某些 AN 大廠 2 年一大修,目前 AN 價格震盪走高,預估表現將會優於第 1 季。

整體而言,中石化認為,第 2 季營運表現將會較首季小幅成長,且會大幅優於去年同期。

中石化尚未公布第 1 季財報,法人預估,中石化第 1 季營運可望與去年第 4 季持平,每股純益預估為 0.4 元至 0.45 元。