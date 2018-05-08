營收亮眼助威 國巨衝776元擠下精測躍居第4高價股

被動元件廠國巨 (2327-TW) 受惠於 4 月營收再創歷史新高，今 (8) 日早盤股價也強勢反映，最高來到 776 元，不但續創歷史新高，甚至一度擠下精測 (6510-TW) 成為台股第 4 高價股。

國巨股價持續走揚，也帶動被動元件族群續強，佳邦 (6284-TW) 亮燈漲停，越峰 (8121-TW)、信昌電 (6173-TW) 也上漲。以國巨盤中最高價 776 元計算，市值也衝破 2700 億元，來到 2716 億元。

國巨 4 月營收因為產品組合及漲價雙重效應發酵，衝高到 48.43 億元，年增率達 99%，隨著產業即將進入旺季，法人預期，國巨 5 月營收可望從 55 億元起跳，加上利基型產品包括高階車用電子及工規產品出貨比重提升，更將直接推高國巨獲利表現。

值得注意的是，國巨也指出高階智慧型手機拉貨暢旺，法人表示，MLCC 在供需持續呈現吃緊狀況下，隨著手機拉貨力道增加，MLCC 預估接下來在 5、6 月可能還會有新的一波漲勢啟動。

如果投資人如果仍看好國巨行情，並有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如國巨永豐 79 購 04(075889-TW)、國巨元大 7A 購 08(077570-TW)、國巨凱基 7A 購 05(077585-TW) 等。