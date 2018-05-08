〈每日外資外匯觀點〉歐元跌勢未止穩、小摩直言美元已被高估

AmpGFX：歐元跌破 1.2 後 跌勢止穩為時尚早

Amplifying 全球外匯資本主管 Greg Gibbs 指出，最近幾週，新興市場貨幣兌美元及債券、股票市場的表現明顯落後。

近期新興市場資金外流成為趨勢，很難快速扭轉，過去幾種收益率較高的新興市場貨幣急劇下跌，阿根廷披索（ARS）、土耳其里拉（TRL）、印尼盾（IDR）和印度盧比（INR）跌勢尤重。

上周美國債券殖利率在近期高點附近止穩，但大多數其他主要市場殖利率已經回落，進一步推升美元來到新高。

美元指數周一創下去年 12 月以來新高，攀升至 92.974；而德國和歐元區經濟數據疲軟則重壓歐元。

而歐元區的經濟數據已意外跌至新的低點，並可能迫使市場對該地區的樂觀前景將震盪下跌，歐元兌美元跌破 1.2 後，周一盤中一度來到 1.1897，創下今年新低，目前判斷跌勢止穩為時尚早。

歐元兌美元跌勢尚未止穩。

摩根大通和美林唱反調 直言美元被大幅高估

摩根大通資產管理公司全球市場策略師 Hannah Andersen 週一表示，美國赤字水平不斷上升，美元被大幅高估，美元匯率應該比目前更低。

不過，Andersen 仍認為，美元在未來幾周、甚至幾月內仍將維持漲勢；但預期到了今年底，美元將回落。

美銀美林 (BAML) 則非常看好美元，認為美國企業正將錢投入美國，有助於提高生產率和工資成長，加上最近的稅改刺激對美國的投資，都是買入美元強有力的理由。

此外，美銀美林亞洲外匯和利率策略主管 Claudio Piron 表示，由於發展中國家央行不願升息，美元兌新興市場貨幣可能會繼續上漲。