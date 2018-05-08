〈油價再攻高〉伊朗核協前景未朗 專家建議買商品不如買能源股 首推Exxon

OPEC 等產油國減產制價之際，又逢伊朗核協爭議，市場恐全球供應短缺，致使油價攀升，推動能源股上漲，專家認為，此時正是最佳進場時機。

週一交易，Exxon Mobil (XOM-US) 股價漲 1.09%、Royal Dutch Shell plc (殼牌) (RDSA.AS-US) 上漲 1.01%、能源精選行業 SPDR 基金 (XLE-US) 上漲 1.6％，均優於 S&P 500 指數的 0.6% 漲幅。

XLE 股價日線走勢圖 (近一年來表現)

基金公司 Goehring＆Rozencwajg Associates 的 Leigh Goehring 表示，由於全球供應量已經處於下滑趨勢，制裁伊朗的舉動可能成為改變市場動態的最後一根稻草。美國雖然增產頁岩油，但遠遠不足以補充缺口。

有利的供求形勢使石油在 2018 年成為表現最佳的資產類別。想投資此類別者而言，分析師建議能源股票比商品本身更具吸引力。

貝萊德全球首席投資策略師 Richard Turnill 在其最新市場評論中提到，「今年石油價格遠遠領先於能源類股，但這種趨勢已經開始轉變。」

Turnill 指出，能源公司的第一季財報顯示，這些公司的「資本紀律」更好，「不像過去一些石油市場漲勢，企業現在不會大筆投資在未來生產，他們反而利用自由現金流來提高買回和股利，以回報資本給股東。」

G&R Research 的 Goehring 也持同樣看法，「石油相關股票的表現一直落後油價漲勢，但我們相信股市在未來幾個月將大幅超越，投資者過去對能源股興趣沒那麼大，但我認為現在是進場的時候了。」

其中以 Exxon Mobil 最吸引人，目前股價在 77 美元，比 2014 年達到的高點 104 美元低了 25%，隨著油價攀升至突破每桶 70 美元，Exxon 看起來很具吸引力。

大型石油公司如殼牌、BP(BP-US) 和雪佛龍 (Chevron) (CVX-US) 在過去 12 個月平均上漲 25%，但 Exxon 卻下降 7%。

今年 2 月提高股利和股票回購的 ConocoPhillips (康菲) (COP-US) 上漲 40%，多數大型石油股都接近 52 週高點，然而 Exxon 卻接近其 52 週低點 (72.16 美元)。

Exxon 股價走勢

紐約 Pzena 投資管理公司負責 Exxon 股票的研究和投資組合經理 Manoj Tandon 認為，「Exxon 的投資機會是世界一流的，而且最佳的投資時機就是其他人都放棄的時候。」