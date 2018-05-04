非農終極前瞻：天氣和貿易陰霾下 4月就業會觸「低」反彈嗎

台北時間 5 月 4 日晚間 20:30，美國勞工部將公布 2018 年 4 月的非農就業報告。

市場預計，美國 4 月非農新增就業人數為 19.2 萬人，遠超前值 10.3 萬人。失業率預期為 4%，略低於前值 4.1%。時薪增速年增率預期為 2.7%，與前值持平。

5 月 2 日，美國「小非農」ADP 數據顯示，4 月美國私營部門非農就業人口增加 20.4 萬。儘管這一數字是今年新低，但今年迄今，每月 ADP 就業增長均超過 20 萬人。

在經歷了令人失望的 3 月過後，今晚的非農數據會否反彈？

天氣影響仍在，就業增長或不及預期

分析普遍認為，天氣因素是 3 月非農數據不佳的主因。對天氣敏感的行業如製造業、零售業及休閒娛樂業就業人數下降 1.4 萬人，受天氣影響較嚴重的美國東北部和東南部地區就業增長顯著放緩。

摩根大通研報分析認為，在上述受影響地區，4 月數據不會出現明顯的反彈。

有經濟學家警告稱，由於美國部分地區上月仍在遭受低溫侵襲，製造業和服務業就業人數或將有所下降，4 月非農就業增長或不及預期。

路透社援引摩根士丹利首席經濟學家 Ellen Zentner 表示，

美國遭遇了歷史性的惡劣天氣，建築業和休閒娛樂業將受到負面影響，4 月就業數據或暫時面臨「逆風」。

失業率能否出現意外之喜？

連續 6 個月來，美國失業率均維持在 4.1%，為十七年來最低水平。市場仍在期待，4 月的失業率是否會給人意外之喜，在 2000 年之後首次達到 4%。

美西銀行首席經濟學家 Scott Anderson 認為，勞動力市場高頻指標十分強勁，沒有跡象表明勞動力市場正在放緩。站在聯準會的立場上，美國已經達到或接近充分就業。

巴克萊首席經濟學家 Michael Gapen 則表示，川普稅改和財政刺激政策對美國經濟起到預期的提振作用，到明年年底，市場或將看到失業率跌至 3%。

市場最「怕」的時薪增速怎麼走？

回望今年 1 月，市場最關注的時薪增速表現出色，年增率增幅創 2009 年來最大，全球股市隨即崩盤。箇中原因在於，薪資增長加快或將引發通膨，投資者擔憂聯準會將更為激進地升息。

5 月 2 日本周三，聯準會決定維持政策利率不變，聯邦基金目標利率區間仍為 1.50%-1.75%。聯準會會議重申經濟環境保證循序漸進升息，認為通膨料將接近 2% 的聯準會中期 "對稱" 目標水平。

市場預計，4 月時薪增速年增率仍與前值持平，保持在 2.7%；環比增長 0.2%，略低於前值 0.3%。

彭博社援引 Independent Advisor Alliance 首席投資官 Chris Zaccarelli 分析稱，若時薪增速年增率增長至 3% 以上，股市又將面臨拋售潮，或將一日跳水超過 2%。

法國外貿銀行美國首席經濟學家 Joseph LaVorgna 則認為，儘管時薪增速會有所上漲，但實際薪資並不會有大幅提高。

鋼鋁關稅或影響相關崗位就業

3 月 23 日起，川普鋼鋁關稅政策正式實施，或將對相關崗位就業造成影響。彭博社指出，4 月非農報告中，需關注金屬製品業、初級金屬業、運輸業和倉儲業數據。

交易員應開始尋找蛛絲馬跡，觀察關稅政策是否對美國經濟產生影響。彭博社認為，長遠來看，貿易保護主義將致使美元走弱，引發滯漲，從而刺激美國 10 年期和 30 年期公債殖利率走高。