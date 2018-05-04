〈美經濟現隱憂〉魔鬼藏在細節裡 美國資本支出成長已放緩

富國證券報告指出，美國 3 月工廠訂單報告顯示，核心資本財的訂單和出貨量均令人擔心地下滑，富國認為，這恐怕將對美國企業未來的資本支出不利。

資本支出疲勞跡象？

美國 3 月工廠訂單月增 1.6%，雖然略優於預期，但報告中的細節卻不那麼樂觀。3 月份核心資本貨物訂單下降 0.4%，而核心資本貨物出貨量下降 0.8%。

在過去 8 個月中，工廠訂單有 7 次上升，根據 GDP 報告，設備支出在過去 6 季中都一直支撐成長。但前瞻數據溫和放緩 (如製造業調查的訂單組成、核心資本貨物支出下降) 意味著，在目前經濟循環最後階段，資本支出的上行前景受限。

進一步觀察 3 月工廠訂單報告細項，表現最亮眼的即是民航機訂單，3 月大增 44.5%。但國防飛機訂單下降、汽機車訂單也下降，因為自回補颶風訂單的影響仍持續拖累汽機車的訂單。

然而這份報告卻釋放了數項重要警訊：如營造機械訂單下降 5.1%、工業機械下降 4.1%。

由於第一季機械大廠的獲利正面亮眼，這兩個類別訂單下降有一點始料未及。反而是通風和暖氣空調設備以及電子元件訂單下降比較不令人意外，因為這些類別已經是連續第三個月下降。

本週稍早公布的 ISM 製造業報告呈現，新訂單指數小幅下降，但仍處於 61.2 的高水準。去年 12 月觸及的循環高點 67.4 意味著自 2004 年 1 月以來最快的訂單成長速度。

然而，在上一個週期的高峰，其欣快的訂單情緒，不意味著企業實際支出有意義或持續增加，此表以核心資本貨物訂單代表支出。富國認為，未來幾季設備支出依舊有支持成長的空間，但資本支出季度成長最快的日子，很可能已經遠去。

富國表示，稅改和就業法案的全額抵稅規定溫和的支撐了資本支出，但 2 月份亞特蘭大 Fed 與芝加哥大學和史丹佛大學合作進行的企業高層調查顯示，3/4 的企業高層認為，稅改不會對企業的 2018 年的資本支出計畫有實質影響。