唱衰聲難擋買氣 Q1全球最暢銷智慧型手機：iPhone X

市調機構 Strategy Analytics 最新報告顯示，即使「唱衰」聲不斷，iPhone X 依然穩坐 2018 年首季「全球最暢銷智慧型手機」寶座。

根據 CNBC 報導，Strategy Analytics 報告指出，第 1 季 iPhone X 出貨量達 1600 萬支，占 Q1 智慧型手機總銷量的 4.6%。

第 2、3 名是 iPhone 8 及 8 Plus，首季銷量分別為 1250 萬支和 830 萬支；第 4 名為 iPhone 7，銷量達 560 萬支。

第 5 名是小米的紅米 5A，首季銷量 540 萬支；三星 Galaxy S9 Plus 以 530 萬支的銷量表現，緊追在後。

展望第 2 季，Strategy Analytics 分析師 Juha Winter 表示，iPhone X 仍會是全球最受歡迎的智慧型手機，絕佳的設計、鏡頭，以及 App 應用，都讓 iPhone X 持續保有優勢。

雖然看空情緒不減，但週二公布的蘋果財報，表現仍優於預期。

值得注意的是，三星 Galaxy S9、S9 Plus 的上市時間是 3 月份，但銷售表現不俗；Strategy Analytics 預期，S9 Plus 可望成為第 2 季全球最暢銷的 Android 手機。

蘋果股價昨 (3 日) 收漲 0.18%，至 176.89 美元。