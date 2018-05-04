美國車主不愛轎車 日本車廠還要繼續拼下去嗎？

日本車廠如果還以為美國消費者還喜歡轎車，他們恐怕會付出昂貴代價。

日本三大車廠——豐田 (Toyota) (TM-US)、日產 (Nissan) (NSANY-US) 和本田 (Honda) (HMC-US) 4 月份在美銷售量均下降，其中日產銷量下降幅度達 2 位數。

最大問題就出在轎車，這是十多年前進入美國市場的日本民生用車款，但現在隨著美國消費者喜好轉向運動休旅車 (SUV)，日產 4 月份銷量年減近 35%，讓整體日本車廠銷量年減 28% 之多。本田跌幅 9.2%、豐田跌幅 4.7%。

日本車廠並非忽視了美國車市趨勢，他們都生產皮卡、SUV 和跨界 SUV，他們也都盡速提高產量，甚至偶爾自有更多產能的日本工廠出口到美國。豐田去年最暢銷車款是 RAV4 跨界車 SUV。

但過去成功的力量仍在，豐田和本田去年依舊投注大量工程與行銷力量重新設計旗艦轎車款，即豐田的 Camry 和本田的 Accord。日產今年稍晚也打算重新設計其 Altima 轎車。這些車廠試圖削減重量並提高馬力，凸顯這種車的效能優於更多頂級重型 SUV。

豐田社長豐田章男去年一月在底特律車廠親自揭幕了新款 Camry，當時他說，「我們將這視為重燃中型轎車市場的機會，我的意思是，為什麼 SUV 能獨得所有榮耀？」

Toyota Camry (圖：AFP）

然而，更好的效能、新穎的設計和長期信賴的品牌都沒有發揮效果。豐田只好祭出大幅折扣，設法稍微提高 Camry 今年的銷售量。根據 Jefferies 分析報告，上個月 Camry 在美銷量近 3 萬輛，平均優惠 2483 美元，這對零售價 23495 美元起的車款來說，已是吞掉一大塊利潤了。

日產的遭遇說明一點，如果車廠太小氣會有什麼下場——銷量嚴重大減。根據 Jefferies，日產四月份將 Altima 優惠金額自三月的 3804 美元調降至 3445 美元，結果該車款銷量驟降 49%，幾乎腰斬，部分原因是某些顧客偏好等待新車款。

日產銷售下滑，也衝擊其卡車和 SUV，部分原因是車隊銷量減少（例如以折扣價大量購車的汽車租賃公司）。

本田認為，今年一月獲北美風雲車大獎的 Accord 雖然四月份銷量下降近 1/5，但還是能復甦回來。

Honda Accord (圖：AFP）

本田美國銷售總監 Henio Arcangeli 表示，「市場上不是所有顧客都想要卡車或 SUV，我們的房車業務成長機會仍然存在。」

日本車廠高層認為，即使銷量不佳，在油價上漲的時候，轎車仍有避險的價值。2000 年代初期，卡車和 SUV 占美國市場大多數，但 2008 年全球金融危機以及燃料價格上漲後，情勢又逆轉了。

隨著油價再次上漲，一加侖均價在 2.80 美元以上，倘若持續漲價，美國消費者對轎車的興趣可能會大一些，尤其是省油車款，例如豐田的油電混合車 Prius。

然而，時過境遷了，過去的經驗不見得能套用上，尤其是跨界車，油耗表現幾乎跟轎車一樣好，只是車價多一點點就可以享受更多的空間。這意味，如果要美國消費者願意拿車內的寬敞舒適度交換略優秀的油耗表現，那麼油價就要上漲非常非常多才行。

但美國車廠認為短期內油價不可能發生這種事。福特 (Ford) (F-US)、通用汽車 (GM-US) 和菲亞特克萊斯勒汽車公司都退出了轎車業務，福特更在發表第一季財報時宣布不再為美國市場打造傳統房車。