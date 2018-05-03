韓國五大車商4月份銷量年增7.5% 實現今年來首次正增長

韓聯社報黨指出，新出爐的調查統計數據顯示，韓國五大汽車業者 4 月份整體銷量呈現增長局面。韓國汽車行業週三 (2 日) 發佈的數據顯示，現代、起亞、韓國通用、雷諾三星和雙龍汽車等五大韓國車商 4 月份總體銷量較去年同期增長 7.5%，達 70.3826 萬輛，實現今年以來的首次正增長。其中韓國國內銷量增長 1.1%，海外銷量增 9.2%。



從各公司銷量來看，現代汽車的增長態勢醒目，增幅達 11.1%，其次是起亞汽車 (9.3%)、雷諾三星 (2.9%)，雙龍汽車和韓國通用則分別減少 1.3% 和 21.5%。



在內需方面，現代和起亞在新車上市效應的帶動下，銷量較去年同期增加 5.7% 和 14.9%。雙龍汽車和雷諾三星則分別減少 2.7% 和 20.7%。韓國通用受企業結構調整影響減幅高達 54.2%。



在出口方面，現代汽車銷量較去年同期增加 12.2%，分析認為這主要受現代小型 SUV Kona 的正式出口、中國市場銷量提升等積極因素的影響。起亞增加 7.9%、雷諾三星增加 17.8%、雙龍汽車增加 3.0%，韓國通用是銳減 11.3%。







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