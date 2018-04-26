＜財報＞福特Q1獲利優於預期 北美市場將不再打造傳統房車

有鑑於福特 (Ford) (F-US) 加速削減成本，福特宣布第一季獲利優於分析師預期，並宣布未來一些改進其財務健康並重整旗下組合的步驟，以符合消費者喜好的劇烈轉變。

福特股價走勢

與其他同業相同，福特也面臨其房車需求下降的問題，週三該公司表示將不再為北美市場投資下一代傳統房車。

在接下來的幾年裡，福特製造的唯二車款將會是野馬（Mustang）和一款定於明年亮相的全新 Focus Active 跨界車。另外，2020 年前，9 成的北美投資組合將會是卡車和 SUV。

福特目前目標是在 2020 年實現 8％的稅前利潤率，比原先計劃提前兩年，欲藉由削減成本 255 億美元和資本支出 50 億美元達成。

福特第一季財報重要數據 vs 華爾街預期

獲利：每股 43 美分 vs. 41 美分 (Thomson Reuters 共識預期）

營收：年增 7% 至 419.6 億美元 vs. 371.6 億美元 (Thomson Reuters 共識預期）

第一季淨利是 17.4 億美元或每股 43 美分，略高於去年同期表現（15.9 億美元或每股 40 美分），也優於分析師預期的每股 41 美分。

福特是美國第二大車廠，僅次於通用汽車，最新一季因商品成本上漲和匯損而受挫，但高利潤的皮卡車和 SUV 銷售業績有助於提振整體表現。

福特在北美市佔率僅下滑 0.5%，利潤下降超過一個百分點至 7.8%，福特將此歸咎於商品成本上升。

福特南美市場的 EBIT 虧損 1.49 億美元，為連續第六季在該地區虧損，但儘管虧損，由於巴西和阿根廷的經濟復甦，該地區的關鍵指標有所改善。

歐洲營收成長 18%，是因受惠匯率和漲價，但該地區利潤下降 1.5 個百分點至 1.3%。

中東和非洲地區的 EBIT 虧損 5400 萬美元，但關鍵指標連續第四季改善。

亞太地區 EBIT 虧損 1.19 億美元，福特歸咎於中國事業，但因在該地區其他地方的獲利而部分抵銷虧損。印度地區改善，但仍有輕微虧損。

福特稱公司加強了與 Mahindra 集團的合作關係，兩家公司將合作為印度和其他新興市場開發新款 SUV 和電動汽車。

福特的智慧行動事業 (Mobility)，旨在投資自動駕駛和其他移動技術以及商業機會，第一季虧損比去年同期還多。

福特信貸去年同期稅前獲利成長 33％至 6.41 億美元，但該公司預計全年 EBT 將持平或低於去年。