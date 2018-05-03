Spotify上市後首份財報不佳：廣告與訂閱用戶收入增長放緩 盤後跌8%

全球最大的音樂流媒體服務商 Spotify 已於 4 月 3 日在美國紐交所上市，當時以沒有承銷商、不發行新股或募集資金的「直接掛牌」形式引人注目，但其上市後首份財報不佳，盤後深跌 8%，或創 4 月 26 日以來最低。

第一季財報顯示，Spotify 營收 11.4 億歐元（約合 13.6 億美元），基本符合預期，年增率增長 26%。GAAP 項目下的每股虧損 EPS 為 1.01 歐元（約合 1.21 美元），雖然小於去年同期的每股虧損 1.15 歐元，但是華爾街預期虧損額 0.23 歐元的四倍多。

Spotify 的月度活躍用戶（MAU）為 1.7 億人，高於去年同期的 1.31 億和去年第四季的 1.57 億。其中付費訂閱用戶數為 7500 萬人，高於去年同期的 5200 萬和去年第四季的 7100 萬，也超過主要競爭對手蘋果音樂（Apple Music）在第一季的 4000 萬訂閱用戶數，但顯然月增速放緩。

財經媒體 Business Insider 觀察發現，雖然 Spotify 總的訂閱用戶數月增上漲了 7%，但訂閱收入僅月增 2%，至 10.4 億美元。這種差距反應出公司在持續通過家庭帳戶或學生優惠措施獲客，但在擴大用戶基數的同時，帶來更少的每用戶平均收入，令 Spotify 短期內很難扭轉虧損為盈。

財報顯示，第一季 Spotify 毛利率雖漲至 24,9%，高於去年同期的 11.7% 和去年第四季的 24.5%，但凈虧損 1.69 億歐元（約合 2.02 億美元），僅比去年同期的凈虧損 1.73 億歐元略有收窄。公司預計今年第二季的營運虧損額為 6000 萬到 1.4 億歐元，超過去年同期的營業虧損 7900 萬歐元。

公司的廣告業務收入也呈增長放緩跡象。使用廣告支持類訂閱服務（即非全款訂閱）的人數第一季漲至 9900 萬人，大於市場預期的 9800 萬，但這些用戶帶來的收入為 1.02 億歐元，月減 22%。有分析稱，雖然 Spotify 仍被視為成長股，還有探索的空間，但其成長速度難免令人失望。

第二季的營收指引也不如預期，預計營收為 11-13 億歐元，區間上限是市場預期的 12.8 億歐元；預計第二季的付費訂閱用戶數為 7900-8300 萬人，整體遜於華爾街預期的中位數 8210 萬人。

公司財報稱，第一季財報受匯率波動的影響大於以往。分析師也注意到 Spotify 的支出成本在上漲，第一季僱傭的新員工中超過一半都是研發崗位，公司也希望擴張到亞非市場，並進軍播客業務。

『新聞來源／華爾街見聞』