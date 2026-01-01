鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-01-16 04:00

烏克蘭最高拉達（議會）在全體會議上投票通過任命費奧多羅夫為國防部長的決議草案，費奧多羅夫發表講話時表示，國防部的目標是推動軍事改革、改善前線基礎設施以及打擊腐敗。

費奧多羅夫周三（14 日）在發表講話時披露，約有 20 萬烏克蘭軍人未經正式批准擅離職守，另有 200 多萬烏克蘭人因逃避服兵役而被列為通緝對象。

烏克蘭士氣低落、逃兵率居高不下的傳言由來已久，這是烏克蘭官員首次揭露這個問題的具體規模。

俄烏戰事至今已持續近四年。《CNN》指出，烏克蘭在應對實力更強的俄羅斯過程中始終承受巨大壓力。前線作戰環境艱苦，基輔的部隊在兵力、火力均處於劣勢的情況下，仍試圖堅守關鍵陣地。

根據烏克蘭法律，所有 18 至 60 歲的男性均須在軍方登記，並隨身攜帶相關證件，但只有 25 至 60 歲的人群才會被徵召入伍。烏克蘭實施的戰時狀態禁止所有符合服役條件、年齡在 23 至 60 歲之間的男性離境，但仍有數以萬計的人非法出逃。

烏克蘭總統澤倫斯基周三與費奧多羅夫見面後表示，國家的動員機制需展開更廣泛的改革，加強軍隊的技術化建設將成為費奧多羅夫任期內施政重點之一。