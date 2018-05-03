電池廠與汽車廠合併 暗示進軍中國？特斯拉最慢年底前宣布新工廠地點

電動車製造商特斯拉 (Tesla)(TSLA-US) 週三 (2 日) 公布財報，特斯拉第一季虧損小於市場預期，調整後每股虧損為 3.35 美元，低於華爾街預估的 3.58 美元。

特斯拉 Q1 調整後每股為 3.35 美元 圖片來源：Tesla 財報

而特斯拉更在財報發布會上表示，目前旗下工廠「塞爆了」，計劃年底之前宣布新一座特斯拉 SUV 工廠地點。

這個消息可能會引起各城市和各州的淘金熱，以爭取該工廠設立，該工廠或許不僅生產特斯拉首款大眾市場價位的 SUV「 Model Y」，也可能生產電池，這意味著創造數千個就業機會，不只是工廠本身的就業機會，也包括理當會一併設在周遭的供應鏈設施之就業機會。

馬斯克表示，此長距離電動車的生產將會在 2 年後開始，將是特斯拉第四個品牌 (前三個是 Model S 、 X 和 3)。

馬斯克在第一季財報的法說會上表示，新工廠的地點最快今年夏季宣布，最慢年底前宣布，也會宣布公司第二座電池工廠「Gigafactory」將位於中國何處。

目前特斯拉只有一座汽車工廠，位於加州 Fremont，另外一座是位於內華達州的電池工廠，兩者相距超過 200 英哩。馬斯克稱目前這兩座工廠都已經「瘋狂負載」，沒有增加產量的空間，他相信 Fremont 工廠已是全球最大，但與 Gigafactory 一比就相形失色。

目前 Fremont 工廠每週產量超過 4000 輛（特斯拉三種車款加總），馬斯克希望今年夏季前能夠再大幅提高產量。「Fremont 工廠沒辦法再塞下 Model Y 的生產工作了，我們已經瘋狂滿載了。」馬斯克說道。

放眼未來，馬斯克希望特斯拉新工廠可以同時生產汽車和電池，如此一來，預計在中國設立的電池工廠是否也會同樣生產 Model Y？馬斯克不回答此問題。

目前為止，特斯拉所有生產都在美國，這對某些買主來說是一大加分，但中國是全球最積極推動電動車的國家之一，近來又放寬外資對汽車合資企業的持股上限，意在吸引更多投資入駐。

截至目前為止，馬斯克除了說「Model Y 很酷，將令人驚艷」以外，其他幾乎都沒透露。