Spotify的「非主流」IPO將會給美股帶來什麼？

摘要：沒有承銷商、未公布交易股份有多少、沒有交易價格…… 如此非主流的 IPO，或許只是紐交所「新政」的一小步。

沒有承銷商、沒有交易價格、未公布交易股份的 IPO 會是什麼樣的？

4 月 3 日周二，全球最大流媒體音樂服務商 Spotify 將在美國上市。引人注目的是，Spotify 的 IPO 既不發行新股或募集資金，也沒有承銷商。這種方式允許投資者只通過公開市場購買股票，沒有預定的價格。

市場分析，其上市後的交易量和價格可能比傳統、有承銷商的 IPO 波動更大，但直接上市可以為 Spotify 節省數百萬美元的承銷費用。

「非主流」IPO：紐交所是怎麼想的？

之所以 Spotify 能夠以這樣的方式 IPO，和紐交所尋求改革密切先關。

以往，在紐交所上市的都是資歷老、發展成熟的藍籌股，紐交所的上市規則也更加嚴格，一些規定也使得不少科技公司失去了 IPO 的資格。

為了同全球其他證券交易所競爭，去年 3 月，紐交所向美國證監會提交修改上市流程的提案，完善上市標準，以此吸引獨角獸公司上市。今年 2 月初，紐交所允許公司直接上市的提案獲批。Spotify 也成為紐交所「新政」以來，首家 IPO 的大規模、高營收的科技公司。

《富比士》認為，一旦 Spotify 直接上市成功，或將促使一批創業公司追隨這一步伐。

Spotify 將給市場帶來什麼影響？

Spotify 上市正值美國科技股劇烈震盪之時，英國《衛報》指出，投資者對待 Spotify 的態度或許將影響市場對科技股的情緒。

周一，受亞馬遜、特斯拉等龍頭科技股重挫約 5% 影響，美股暴跌。納指跌約 2.7%，道指收跌超 450 點，盤中一度跌超 700 點。這也創下了創下了大蕭條以來最差的第二季開局。

周一美股開盤十分鐘前，川普再次發推特炮轟亞馬遜，稱「只有傻子才會認為賠錢的美國郵政系統正從亞馬遜身上賺錢。」

Haverford Trust 首席投資官 Hank Smith 指出，科技股與網路板塊的疲軟仍然是投資者關心的主要問題之一。這些股票在過去一年內已經獲得了巨大的漲幅，但任何時候白宮盯上它們，其表現通常都不太好。這就是現在正在發生的狀況。

Spotify 將給音樂行業帶來哪些改變？

MIDia 研究公司的研究員 Mark Mulligan 稱，Spotify 的投資者希望這家公司上市，不僅僅是因為希望能夠讓手中的股票增值，同時也希望促進 Spotify 更快轉型。

可是轉型成什麼樣呢？

和奈飛初期相同，作為流媒體，Spotify 是承接唱片公司和消費者之間的中間商，其超過一半的營收最終給了唱片公司。因此，未來 Spotify 可能會促使產品多樣化，其中可能包括和音樂相關的紀錄片、藝術家資訊、小眾音樂甚至喜劇等內容。

此外，目前 Spotify 已經涉足原創音樂。如美國歌星泰勒 · 斯威夫特（Taylor Swift）的最新專輯只能在 Spotify 上才能找到。

Spotify 如何定價？

由於沒有承銷商，Spotify 至今仍然沒有一個「交易價格」，那麼如何界定 Spotify 的開盤價呢？

據《華爾街日報》援引知情人士的話說，過去一周，Spotify 未上市的股份大量交投，價格最高達到 137.50 美元，此前高點為 132.50 美元。

Spotify 能夠有多少股份可供交易也並不清楚。據《華爾街日報》援引消息人士的話說，實際上市交易的股份將佔到可交易股份（約占全部股份的 91%）的近三分之二，而且聯席創始人 Ek 和 Martin Lorentzon 將繼續持有手中的股份，同時難以出現大規模拋售的情形，因為沒有大股東尋求套現。

由於沒有 IPO 定價，紐交所將在周二開市前為 Spotify 公布一個「參考價」。然而，這還不是 Spotify 的開盤價。

通常來說，新股 IPO 後一個小時內將產生價格區間，待價格區間確定後，Spotify 指定的兩家做市商摩根士丹利和 Citadel SecuritiesCitadel 將收窄該區間，最終得出開盤價。

Spotify 有哪些競爭者？

Spotify 雖然創始於瑞典，但是目前已經產生了相當大的影響力，在去年 12 月，Spotify 還和騰訊宣布互持股份。

Spotify 此前遞交美國證監會的文件顯示，截至 2017 年 12 月，公司付費用戶由 2012 年的 500 萬增至 7100 萬，月度活躍用戶（MAU）超過 1.59 億。而蘋果的 Apple Music 付費用戶僅為 3600 萬。

Spotify 目前服務覆蓋 61 個國家和地區。雖然收入連年增長，但 2017 年 Spotify 的虧損也進一步擴大到 15 億美元，其音樂業務所支付的成本，就超過 70% 的收入。

雖然 Spotify 高居音樂流媒體業務榜首的位置，但是依然面臨不少對手。其重要競爭對手包括美國音樂推薦服務提供商 Pandora，以及兩大科技巨頭——蘋果和亞馬遜旗下的音樂業務。

目前，蘋果的 Apple Music 的市場市佔率僅次於 Spotify，蘋果希望的是，通過利用 Apple Music 同蘋果硬體設備更好的兼容性能來搶奪 Spotify 的用戶。

Pandora 是一家以提供免費音樂分享為主的平台，其收入來源主要是廣告。近年來的收入主要依靠廣告，不過目前也推出了 Pandora Premium 的付費訂閱服務，現在的訂閱用戶規模約為 550 萬人。

亞馬遜的音樂流媒體服務則是同 AI 技術緊密相連，去年，亞馬遜的 Alexa 成功打敗智慧型手機，成為蘋果用戶使用 Apple Music 的首選接入口。亞馬遜可以利用其在電商中的積累以及在 AI 技術上的優勢，同 Spotify、蘋果等一決高下。

『新聞來源／華爾街見聞』