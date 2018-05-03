ICI數據顯示 無視「亮麗」財報 美國股票基金連續兩週呈淨賣超

路透報導，美國投資公司協會 (ICI) 週三公布的最新數據顯示，美國基金投資人連續兩週撤離美股，無視於企業強勁財報，對潛在的景氣下滑感到擔憂。該協會指出，國內股票型基金需求減弱，在截至 4 月 25 日的七天內，投資人撤走 38 億美元。同一期間，著重於國際股票型的基金最近一週吸引 29 億美元流入，連續 17 個月沒有撤出。而債券型基金吸引 23 億美元流入，連續第 10 週資金流入。



根據湯森路透 I/B/E/S 數據顯示，目前預期第一季標普 500 指數成分股獲利年比將跳增 25%；成分股中已有逾三分之二公布財報。當中近八成公司財報優於預期，創下 1994 年有紀錄以來的最高比例。



Jonathan Golub 領導的瑞士信貸分析師團隊表示，從未在經濟復甦的晚期階段看到這樣的獲利增長。而美股這波牛市已維持近十年之久。然而，人們對經濟增長達到高峰、通脹率和利率上升和殖利率曲線趨平等擔憂，加上有可能對科技公司進行更多的監管，這些因素都打壓股市。



瑞士信貸分析師團隊週三在公布最新的研究報告寫道，「雖然每個問題都其來有自，但我們認為投資人低估市場潛在的上行空間，且高估風險。」



投資人出於相對安全考量持續轉向國際股票和債券市場，但不能排除成長停滯和利率上升可能會重創這些資產的風險。



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