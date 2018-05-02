〈DRAM價觸頂〉台廠呼應看法 DRAM年底價格波動小、NAND有壓

蘋果周二公布財報，在財報電話會議上談及記憶體晶片時，蘋果財務長 Luca Maestri 指出，NAND 很快就會出現新局面，預期報價將在不久後走低，至於 DRAM 目前正逼近高峰，預估價格可能在今年底觸頂，從其對 NAND 與 DRAM 的價格預估來看，均與台廠先前對市況展望看法相近。

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 總經理李培瑛日前在法說會上表示，第 2 季目前看來 DRAM 市場仍明顯供不應求，預估第 2 季與第 3 季整體市場需求可望穩定向上，但第 4 季受到韓廠開出新產能影響，價格將持穩，售價漲跌波動也會相對縮小，與 Maestri 預估價格將在年底觸頂之說不謀而合。

對於 NAND 部分，FLASH 控制晶片廠群聯 (8299-TW) 日前談及市況時也指出，今年 NAND 市場觀察點在三星與美光，三星今年有新產能開出，但占市場比重不高，美光 NAND 在中國市場報價也會影響市場價格波動，而 NAND 價格去年底開始下滑，卻也同步刺激出貨量成長，今年整體 NAND 價格看來有壓。

同為 FLASH 控制晶片廠的慧榮 (SIMO-US) 也說，上半年 NAND Flash 供給過剩，但價格不會急跌而是緩跌，預期隨著下半年進入手機零組件備貨旺季，市場供給將轉為吃緊，但如去年的大幅缺貨情況不太可能發生，價格有機會調漲。