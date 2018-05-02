〈洗錢風險評估出爐〉8類型犯罪具非常高度威脅 OBU被評為非常高弱點

為因應今 (2018) 年亞太防制洗錢組織 (APG) 防制洗錢評鑑，我國首部國家洗錢及資恐風險評估報告今 (2) 日出爐，被評為「非常高度威脅的犯罪」共有 8 大類型，包括：毒品販運、詐欺、組織犯罪、貪污、走私、證券犯罪、第三方洗錢、稅務犯罪。值得留意的是在金融業部分，本國銀行以及國際金融業務分行 (OBU)，在較易被利用於洗錢 / 資恐之行業部門中被評為「非常高弱點」。

台灣是亞洲第一個通過《洗錢防制法》的國家，因此得以在 1997 年以創始會員國的身分加入 APG，不過在 2007 年亞太防制洗錢組織第二輪相互評鑑程序落入「一般追蹤名單」，之後因改善情形不佳，再於 2011 年間落入「加強追蹤名單」，持續至 2014 年間第二輪相互評鑑程序結束時，仍與不丹、馬爾地夫、巴基斯坦、巴布紐亞幾內亞、菲律賓、阿富汗、寮國、越南、汶萊等國同列「過渡追蹤程序」的追蹤國家；而今年 11 月將進行第三輪評鑑。

行政院洗錢防制辦公室今天首度發表國家洗錢及資恐風險評估，被評為「非常高度威脅的犯罪」共有 8 大類型，包括：毒品販運、詐欺、組織犯罪、貪污、走私、證券犯罪、第三方洗錢、稅務犯罪。

資恐威脅方面，台灣被評為「低度風險」；而非營利組織以人民團體、全國性宗教財團法人、社會福利慈善類財團法人等三種類型被評為「有潛在資恐低度風險」。

在資訊透明度不足部份，公司組織以「非公開發行公司」的股份有限公司以及有限公司風險較高；信託則以境外信託風險較高。

而金融業是 APG 防制洗錢評鑑實地評鑑重點，因此首度發表的報告中金融相關的結果備受矚目，據報告顯示，本國銀行以及國際金融業務分行（OBU），在較易被利用於洗錢 / 資恐之行業部門中，被評為「非常高弱點」。其他包括國際證券業務分公司（OSU）、外國銀行在台分行、郵政機構、證券商、國際保險業務分公司（OIU）、銀樓業、會計師、律師、不動產經紀業、農業金融機構、人壽保險公司、證券投合等行業，被評為「高度弱點」。

行政院指出，隨著評鑑籌備進入 186 天倒數計時，今日的發表會是我國接軌國際，將防制洗錢及打擊資恐體制提升為以風險為本的最佳體現。公私部門將以此報告為基礎，以風險高低來分配資源並訂定優先順序，有效採行抵減洗錢、資恐風險措施，使台灣在法制、監理及執法等面向有更長足進步，以達到國際防制洗錢及打擊資恐的標準。

今年 11 月第三輪相互評鑑在即，其結果對我國未來整體金融活動的靈活度將有深遠影響，若我國於 APG 第三次相互評鑑之績效不佳，將使我國資金匯出入大受影響、金融機構在海外的業務受到限縮、國人赴海外投資遭受嚴格審查等種種不利結果，我國的國際聲譽與地位也將大幅貶落。