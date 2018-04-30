〈離岸風電遴選出爐〉沃旭以第二序位取得900MW 將參與下階段競標

經濟部今 (30) 日公布離岸風電風場遴選結果，全球最大離岸風電商沃旭能源 (Ørsted) 在「2021 年至 2025 年完工併聯」遴選中，以第二序位取得 900MW(百萬瓦) 併網容量，沃旭表示，在該 2 座風場取得所有許可與沃旭最終投資決定後，預計於 2021 年開始興建，而未取得併網容量的場址則將參與下一階段競標程序。

沃旭能源申請位於彰化外海離岸 35 至 60 公里處的大彰化離岸風電計畫，包括大彰化西北、東北、西南與東南等 4 案，總裝置容量為 2385.2MW，此次取得併網容量的為大彰化東南與西南計畫，分配容量分別為 605.2MW 與 294.8MW，達到第二序位開發商的 900MW 容量上限。

沃旭能源亞太區總經理暨台灣董事長柏森文表示，對遴選結果深感榮幸，將全力投入並依時程在台灣建造完成世界級的離岸風場，也會持續與中央與地方政府合作，落實建立本地供應鏈，並與地方社群緊密融合，將知識移轉並培育在地人才，在該 2 座風場取得所有許可與沃旭最終投資決定後，預計於 2021 年開始興建。

據悉，大彰化離岸風電東南、西南兩座風場的下一步，將是取得籌設許可，並於今年底前完成與台電簽署購電合約。至於大彰化離岸風電計畫未獲分配併網容量的場址，沃旭表示，將參與下一階段 2GW 的競標程序。