〈離岸風電遴選出爐〉外商擁經驗與技術出線 啟動在地產業佈局

經濟部今 (30) 日公布離岸風電風場遴選結果，擁有風場開發經驗的外商出線，取得「2021 年至 2025 年完工併聯」分配容量的開發商共有 6 家，其中就有 4 家是外商，而遴選結果出爐後，也意味著風電開發工程將隨之啟動，外商的產業佈局及其與台廠供應鏈間的合作關係，成為最受矚目的焦點。

這次申請參與風場遴選的外商共有 6 家，包括來自丹麥的沃旭能源 (Ørsted) 及哥本哈根基礎建設基金 (CIP)、來自德國的達德能源 (wpd)、澳洲的麥格理資本、加拿大商北陸電力與新加坡玉山能源等 6 家外商參與，案場裝置容量總和超過 7.8GW(十億瓦)。

達德能源在「2020 年完工併聯」取得允能風場 360MW 核配容量，且在「2021 年至 2025 年完工併聯」以麗威風場取得 350MW、允能風場再取得 348MW，共取得 1059MW 分配容量，可說是此次遴選中的最大贏家。

經濟部能源局長林全能指出，達德的允能風場已取得雲林縣政府與漁會的同意，於 2020 年完工併聯的可能性高，成為其出線的原因之一。達德先前已宣布與台銀、華銀、玉山銀、富邦銀、中國信託等本土銀行簽署 MOU，除銀行外，包括中鼎工程 (9933-TW)、台朔重工也已與達德簽署 MOU，達德並與環球測繪簽訂離岸風電場址調查合約；培育人才方面，已與高雄海洋科技大學簽訂產學合作意向書，也規劃在雲林啟動產學合作計畫。

沃旭能源為「2021 年至 2025 年完工併聯」中第二序位開發商，以大彰化東南與大彰化西南風場，分別取得 605.2MW 與 294.8MW 分配容量，所取得容量已達第二序位開發商的 900MW 上限，沃旭也是第二階段中，取得最多容量的開發商。

沃旭目前已與世紀綱 (9958-TW) 子公司世紀風電簽訂合作協議，也與中鋼 (2002-TW) 、台船 (2008-TW) 、台航 (2617-TW) 簽署 MOU，此外，沃旭也相當積極佈局在地供應鏈與人才培育計畫，將在彰化啟動「離岸風電人才培育系列計畫」，包括離岸風電學徒計畫、儲能先導研究計畫與沃旭綠能獎學金，也將與國立高雄科技大學合作開設離岸風電碩士學位課程，預計明年開始招生。

CIP 也在「2021 年至 2025 年完工併聯」取得第三序位，以彰芳風場取得 552MW、西島風場取得 48MW，共取得 600MW 容量。

目前 CIP 已與世紀綱 (9958-TW) 子公司世紀風電簽署合作協議，列入主要供應商，除世紀鋼外，也與中鋼及台船簽署 MOU。在本地人才培育的部分，CIP 除與建國科大及中鋼攜手打造「離岸風電維護運轉學徒制」外，也將展開為期 2 年的「實習生計畫」，並與台灣大學及丹麥科技大學進行三方產學合作，提供風場營運數據做為研究使用，符合資格的台灣學生還可赴丹麥科技大學就讀。

至於排名第六序位的加拿大商北陸電力與新加坡玉山能源，則是以海龍二號風場取得 300MW 容量，先前已與世紀鋼、台船等台廠簽署 MOU。

談及外商出線原因，林全能表示，在評分上不純粹以經驗來論斷，而是包括其建造能力與工程設計等，在分工與合作系統上說明得越清楚，越能取得評委青睞。