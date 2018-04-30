〈離岸風電遴選出爐〉上兆元產業商機引爆 20檔本土受惠供應鏈出列

經濟部今 (30) 日公布離岸風電風場遴選結果，共有 7 家開發商 (10 座離岸風場) 獲選，總裝置容量達 3836MW(百萬瓦)，國內離岸風電產業正式迎接風口，從水下基礎與塔架、到葉片樹脂等，相關本土供應鏈至少 20 家以上，皆可望受惠逾 9000 億元的產業商機。
據經濟部工業局的離岸風電本土化時程規劃，2021 年前完工的風場，本土化著重於塔架、水下基礎、電力設施、海事工程設計與規劃等；2020 至 2022 年，產業發展項目包括機艙組裝、變壓器、鼻錐罩、不斷電系統等風機零組件，塔架與水下基礎的施工與建造；2023 年至 2025 年，發展項目包括風機零組件的齒輪箱、發電機、葉片及其樹脂、機艙罩等，以及風機施工與建造、船隻與機具的規劃設計等能力。
風力發電產業可分為上游的設備製造業、中游的整合服務業與下游電開發與營運業者，上游的設備製造業負責所有風機零組件與設備系統的組裝等；整合服務業包括風場規劃、風場營造與風機維護等廠商；下游的風力發電業多為能源服務供應商，負責統籌風場規劃、營造與營運活動等。
在風電產業供應鏈中，目前台廠多以上游製造業為主，產值以零組件為最大宗，具備相關產線的業者包括製造塔架與水下基礎的中鋼 (2002-TW)、世紀鋼 (9958-TW)，製造變壓器與配電盤的士林電機 (1503-TW)、華城電機 (1519-TW)、亞力電機 (1514-TW)，儲能系統與功率轉換系統的台達電 (2308-TW)，機艙底座鑄件的永冠 - KY(1589-TW)，機艙罩的先進複材，電纜的大亞 (1609-TW)、華新 (1605-TW)，齒輪箱的台朔重工，發電機的大同 (2371-TW) 與東元電機 (1504-TW)，葉片樹脂的上緯 (3708-TW)、台塑台麗朗。
此外，國內海事工程廠商也包括台船 (2208-TW)、穩晉、銓日儀與台航 (2617-TW) 等；上緯子公司上緯新能源則是台廠唯一具備離岸風場開發經驗者。
|項目
|相關業者
|塔架與水下基礎
|中鋼 、世紀鋼
|變壓器與配電盤
|士林電機、華城電機、亞力電機
|機艙底座鑄件
|永冠 - KY
|機艙罩
|先進複材
|電纜
|大亞、華新
|齒輪箱
|台朔重工
|發電機
|大同、東元電機
|葉片樹脂
|上緯、台塑台麗朗
|儲能系統與功率轉換系統
|台達電
|海事工程
|台船、穩晉、銓日儀與台航
|風場開發
|上緯新能源
除本土供應鏈外，國內離岸風電產業聯盟也已然誕生，分別以中鋼及台船為主導廠，中鋼聯合 27 家業者，成立「Wind Team 國際合作聯盟」，協助業者與國際風機系統廠合作，建立製造生產能量，進而切入國際供應鏈；台船則是聯合 35 家業者，成立「Marine Team 離岸風電海事工程聯盟」，協助業者共同籌組船舶公司，建立海事施工服務能量與船隊。
據經濟部工業局預估，推動離岸風電可帶動 9625 億元投資額，且光是 2025 年單年，離岸風電國產化產值就可達到 1218 億元，整個本土產業鏈中，水下基礎設施、塔架與海纜，預期將成為貢獻產值最高的產業別。