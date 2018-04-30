〈離岸風電遴選出爐〉上兆元產業商機引爆 20檔本土受惠供應鏈出列

經濟部今 (30) 日公布離岸風電風場遴選結果，共有 7 家開發商 (10 座離岸風場) 獲選，總裝置容量達 3836MW(百萬瓦)，國內離岸風電產業正式迎接風口，從水下基礎與塔架、到葉片樹脂等，相關本土供應鏈至少 20 家以上，皆可望受惠逾 9000 億元的產業商機。

據經濟部工業局的離岸風電本土化時程規劃，2021 年前完工的風場，本土化著重於塔架、水下基礎、電力設施、海事工程設計與規劃等；2020 至 2022 年，產業發展項目包括機艙組裝、變壓器、鼻錐罩、不斷電系統等風機零組件，塔架與水下基礎的施工與建造；2023 年至 2025 年，發展項目包括風機零組件的齒輪箱、發電機、葉片及其樹脂、機艙罩等，以及風機施工與建造、船隻與機具的規劃設計等能力。

風力發電產業可分為上游的設備製造業、中游的整合服務業與下游電開發與營運業者，上游的設備製造業負責所有風機零組件與設備系統的組裝等；整合服務業包括風場規劃、風場營造與風機維護等廠商；下游的風力發電業多為能源服務供應商，負責統籌風場規劃、營造與營運活動等。

在風電產業供應鏈中，目前台廠多以上游製造業為主，產值以零組件為最大宗，具備相關產線的業者包括製造塔架與水下基礎的中鋼 (2002-TW)、世紀鋼 (9958-TW)，製造變壓器與配電盤的士林電機 (1503-TW)、華城電機 (1519-TW)、亞力電機 (1514-TW)，儲能系統與功率轉換系統的台達電 (2308-TW)，機艙底座鑄件的永冠 - KY(1589-TW)，機艙罩的先進複材，電纜的大亞 (1609-TW)、華新 (1605-TW)，齒輪箱的台朔重工，發電機的大同 (2371-TW) 與東元電機 (1504-TW)，葉片樹脂的上緯 (3708-TW)、台塑台麗朗。

此外，國內海事工程廠商也包括台船 (2208-TW)、穩晉、銓日儀與台航 (2617-TW) 等；上緯子公司上緯新能源則是台廠唯一具備離岸風場開發經驗者。

項目 相關業者 塔架與水下基礎 中鋼 、世紀鋼 變壓器與配電盤 士林電機、華城電機、亞力電機 機艙底座鑄件 永冠 - KY 機艙罩 先進複材 電纜 大亞、華新 齒輪箱 台朔重工 發電機 大同、東元電機 葉片樹脂 上緯、台塑台麗朗 儲能系統與功率轉換系統 台達電 海事工程 台船、穩晉、銓日儀與台航 風場開發 上緯新能源

除本土供應鏈外，國內離岸風電產業聯盟也已然誕生，分別以中鋼及台船為主導廠，中鋼聯合 27 家業者，成立「Wind Team 國際合作聯盟」，協助業者與國際風機系統廠合作，建立製造生產能量，進而切入國際供應鏈；台船則是聯合 35 家業者，成立「Marine Team 離岸風電海事工程聯盟」，協助業者共同籌組船舶公司，建立海事施工服務能量與船隊。

據經濟部工業局預估，推動離岸風電可帶動 9625 億元投資額，且光是 2025 年單年，離岸風電國產化產值就可達到 1218 億元，整個本土產業鏈中，水下基礎設施、塔架與海纜，預期將成為貢獻產值最高的產業別。