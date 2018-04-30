世界人口重心大挪移 這將是未來經濟的關鍵增長極？

人口增長是經濟持續增長的重要因素之一，人口聚集的地方也容易出現規模經濟效應。例如中國的長三角、珠三角。而人口快速增長的地區，若其經濟也能實現持續增長，則在可預見的將來，會產生大量食衣住行的需求，帶動消費升級，出現大量商機。

20 年前，中國就被認為是最具潛力的消費市場；現在，人口仍在快速增長的印度也被認為是潛力無窮的內需市場。而 2050 年，世界人口增長極在哪？聯合國的人口預測報告認為，在非洲，更確切地說是撒哈拉以南非洲。

未來 30 年，非洲和印度挑起人口增長大梁

根據聯合國對 2015 年至 2050 年的預測，世界人口將增長近 23.8 億，從 73.5 億增長到 97.3 億。儘管未來 30 多年全球人口仍有 32% 的增幅，但對比之前 35 年 (1980-2015 年)66% 的增長率，將出現大幅下降。也就是說世界的總生育率將繼續呈現下降趨勢。

從 Populyst 整理的聯合國人口數據可以看出，未來 30 多年，23.8 億的人口增量中超過一半（12.9 億）將由撒哈拉以南非洲貢獻，近 40% 的人口增長（9 億）將發生在亞洲。

印度將是未來三十年人口凈增加最多的國家，將凈增 3.94 億人；另一個亞洲國家巴基斯坦也將凈增 1.2 億。非洲的三個人口大國中，尼日利亞人口將凈增 2.16 億，民主剛果 1.18 億，埃塞俄比亞 8900 萬。

到 2050 年，上述 5 個國家的人口都將排在前 10 位，美國預計仍將排名第四，中國、印尼、巴西、菲律賓也將入榜，但沒有一個歐洲國家會進入前十。中國人口屆時也將被印度遠遠超越。

歐洲、中國人口增長停滯，東歐將現人口負增長

未來 30 年，非洲和南亞（印巴）將是人口增長最快的地區，非洲總人口的增幅將達到 109%，而撒哈拉以南非洲更是將達到 121%。增幅最快的剛果將達到驚人的 153%。

印度人口增幅將達到 30%，但因為人口基數已經有 13 億，因此其增加的絕對人口數最多, 2050 年總人口將達到 17 億人。

而拉丁美洲和北美洲的人口將呈緩慢增長態勢，增幅分別為 24% 和 21%。

值得注意的是，中國和歐洲將出現人口增長停滯或小幅下降的情景，未來 30 年分別下跌 2% 和 4%；東歐人口更是將出現大幅下滑，預計未來 30 年人口將減少 14%。

全球人口重心行動，將帶動經濟版圖大挪移

在適當的條件下，人口快速增長可能會帶動地區乃至全球經濟的繁榮。

在人口增長迅速的貧窮國家，如果文化素養提高和城市治理能夠改善，識字率（特別是年輕女性）提高，將引發連鎖反應，幫助降低嬰兒死亡率和總生育率。隨著時間的推移，這種演變將為經濟創造一個人口紅利。這在很大程度上，就是過去 40 年中國經濟繁榮發展的動力來源。

與此同時，世界人口重心將從北方向南方轉移，從發達國家轉移到發展中國家。2050 年，全球人口的新引力中心將位於非洲和南亞之間，在印度洋或東非某處。

屆時，隨著非洲與印度人口增加，全球許多商業活動將在這些地方展開。埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴、位於印度洋的毛里求斯，連接亞洲和非洲的中東城市迪拜、開羅、伊斯坦布爾等城市，可能都將成為重要的航空港和國際商務中心。

就像新加坡和中國香港在很大程度上受益於中國內地與世界其他國家之間的貿易一樣，隨著未來全球人口和經濟重心的轉移，可能又會有一批城市成為「新加坡」或「香港」。一部分城市可能因為城市規模龐大，在航空和海運方面受益。另一些城市則可能成為金融、科技和服務業的新中心。

圖說：未來 30 年非洲南亞成人口增長極，世界經濟版圖或出現大挪移 摘要：目前全球人口重心落在中國和印度之間，而 2050 年，全球人口重心將移至印度洋或東非平原上。未來 30 年，全球超過一半的人口增量將有撒哈拉以南非洲貢獻，印度等南亞國家也將貢獻 40%。 人口增長是經濟持續增長的重要因素之一，人口聚集的地方也容易出現規模經濟效應。例如我國的長三角、珠三角。而人口快速增長的地區，若其經濟也能實現持續增長，則在可預見的將來，會產生大量食衣住行的需求，帶動消費升級，出現大量商機。 20 年前，中國就被認為是最具潛力的消費市場；現在，人口仍在快速增長的印度也被認為是潛力無窮的內需市場。而 2050 年，世界人口增長極在哪？聯合國的人口預測報告認為，在非洲，更確切地說是撒哈拉以南非洲。 未來 30 年，非洲和印度挑起人口增長大梁 根據聯合國對 2015 年至 2050 年的預測，世界人口將增長近 23.8 億，從 73.5 億增長到 97.3 億。儘管未來 30 多年全球人口仍有 32% 的增幅，但對比之前 35 年 (1980-2015 年)66% 的增長率，將出現大幅下降。也就是說世界的總生育率將繼續呈現下降趨勢。 從 Populyst 整理的聯合國人口數據可以看出，未來 30 多年，23.8 億的人口增量中超過一半（12.9 億）將由撒哈拉以南非洲貢獻，近 40% 的人口增長（9 億）將發生在亞洲。 印度將是未來三十年人口凈增加最多的國家，將凈增 3.94 億人；另一個亞洲國家巴基斯坦也將凈增 1.2 億。非洲的三個人口大國中，尼日利亞人口將凈增 2.16 億，民主剛果 1.18 億，埃塞俄比亞 8900 萬。 到 2050 年，上述 5 個國家的人口都將排在前 10 位，美國預計仍將排名第四，中國、印尼、巴西、菲律賓也將入榜，但沒有一個歐洲國家會進入前十。中國人口屆時也將被印度遠遠超越。 歐洲、中國人口增長停止，東歐將現人口負增長 未來 30 年，非洲和南亞（印巴）將是人口增長最快的地區，非洲總人口的增幅將達到 109%，而撒哈拉以南非洲更是將達到 121%。增幅最快的剛果將達到驚人的 153%。 印度人口增幅將達到 30%，但因為人口基數已經有 13 億，因此其增加的絕對人口數最多, 2050 年總人口將達到 17 億人。 而拉丁美洲和北美洲的人口將呈緩慢增長態勢，增幅分別為 24% 和 21%。 值得注意的是，中國和歐洲將出現人口增長停滯或小幅下降的情景，未來 30 年分別下跌 2% 和 4%；東歐人口更是將出現大幅下滑，預計未來 30 年人口將減少 14%。 在適當的條件下，人口快速增長可能會帶動地區乃至全球經濟的繁榮。 在人口增長迅速的貧窮國家，如果文化素養提高和城市治理能夠改善，識字率（特別是年輕女性）提高，將引發連鎖反應，幫助降低嬰兒死亡率和總生育率。隨著時間的推移，這種演變將為經濟創造一個人口紅利。這在很大程度上，就是過去 40 年中國經濟繁榮發展的動力來源。 與此同時，世界人口重心將從北方向南方轉移，從發達國家轉移到發展中國家。2050 年，全球人口的新引力中心將位於非洲和南亞之間，在印度洋或東非某處。 屆時，隨著非洲與印度人口增加，全球許多商業活動將在這些地方展開。埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴、位於印度洋的毛里求斯，連接亞洲和非洲的中東城市迪拜、開羅、伊斯坦布爾等城市，可能都將成為重要的航空港和國際商務中心。 就像新加坡和中國香港在很大程度上受益於中國內地與世界其他國家之間的貿易一樣，隨著未來全球人口和經濟重心的轉移，可能又會有一批城市成為「新加坡」或「香港」。一部分城市可能因為城市規模龐大，在航空和海運方面受益。另一些城市則可能成為金融、科技和服務業的新中心。

『新聞來源／華爾街見聞』