全球人口增長最快的城市：中國一馬當先，非洲潛力巨大

摘要：工業革命以來，城市化進程已經持續了兩百多年，全球城市人口仍然在持續增長。在本世紀前十六年中，中印兩國城市人口增加最快，造就了眾多大城市。而未來，非洲或許將是擁有超級大城市最多的洲。

由於農作物產量的劇增和農業對手工勞動的需求下降，從英國和西歐的工業革命開始，大量人口向城市遷移，全球開啟了為期兩百多年的城市化運動。從 1800 至 2010 年，全球人口增長了 6 倍，但城市人口暴增 60 倍。

時至今日，城市化的腳步依然沒有放慢。2007 年，全球城市人口歷史上首次超過農村人口；截至 2016 年，全球城市人口有 40.27 億，而農村人口為 34.15 億。

全球城市與農村人口對比（來源：Visual Capitalist）

聯合國預測，到 2050 年，城市人口將達到世界總人口的 66%，農村人口將降至 34%。

來源：聯合國《世界城市化展望》

城市化由經濟發展帶動，城市更多的工作機會和更高的薪酬，讓人口逐步向城市聚集；另一方面，城市人口增加造就了更多中產階級，進一步刺激消費升級，帶來更多商機和就業，進一步推動城市化進程。

近期，Datawrapper 通過聯合國的數據，將 500 個人口超過 100 萬的城市陳列在地圖上，並顯示出各城市 2000 至 2016 年的年化人口增長率和總人口數。顏色越深，表明該城市人口增長率越高，相反，橙色則表示該地人口增長率為負。點越大，表明該城市的人口越多。

亞洲

很容易發現，亞洲是目前大城市最集中的地方，尤其是中國和印度，地圖上顏色深且面積大的點分布最密集。

中國的東部和南部沿海布滿了快速擴張的城市。在過去十六年中，中國城市的年均人口增速最快的不是北上廣深這樣的傳統一線城市，而是廈門、蘇州這樣的新一線城市。在此期間，廈門人口從 140 萬增長到 470 萬，年均增速 7.5%；蘇州人口從 210 萬增長到 580 萬，年增速 6.3%。

就國內一線城市看，在本世紀前十六年中，上海人口增加了 1050 萬，目前 2450 萬人，年均增長 3.5%；北京人口增長 1100 萬，年增長率 4.6%；深圳人口增長 420 萬，年增長率 3.1%；廣州人口增長 580 萬，年增長率為 3.6%。

在印度，南部城市發展最快，至少有 10 個大城市的人口翻了一倍，科技之都班加羅爾的人口達到 1050 萬，年增速 3.9%。位於北部的首都新德里目前人口已達 3650 萬，年均增速 3.2%，在同一段時間內增加了近 1100 萬居民。相反，印度的經濟中心城市孟買人口增速則相對較慢，只有 1.7%，目前人口 2140 萬。

值得注意的是，韓國的一些大城市，如首爾、釜山、昌原、大邱都出現了人口負增長現象。而日本的仙台市人口負增長也較明顯，東京、大阪、名古屋等大城市維持着微弱的人口正增長。

美洲

先看北美洲。北美大城市，如紐約、洛杉磯、芝加哥、多倫多等大城市人口保持較溫和增長，顏色較淺。而早年一些汽車和鋼鐵工業撐起的「鐵鏽地帶」城市，如底特律、克利夫蘭、匹茲堡，其人口增長率均略有下降。

北美人口增長最快的城市，是德克薩斯州的四大城市奧斯丁、聖安東尼奧、休斯頓和達拉斯，這裡未來發展最被看好的州。另外，北卡羅來納州的夏洛特和羅利、佛羅里達州的奧蘭多、中西部的拉斯維加斯，也都是美國人口增長最快的城市。

南美洲增長最快的城市不再來自巴西或阿根廷，而是哥倫比亞首都波哥大。在 2000-2016 年期間，當地人口增長了 360 萬，年增長率為 2.8%。

歐洲

作為人類現代化和工業革命的起點，歐洲的城市發展情況也值得關注。首先，由於歐洲城市化率本來已經較高，因此許多歐洲城市人口出現負增長，也是出現人口負增長城市最多的大洲。另外，歐洲國家生育率普遍較低也使歐洲一些城市出現負增長情況。

希臘雅典、匈牙利的布達佩斯、羅馬尼亞的布加勒斯特、義大利的那不勒斯都出現人口負增長。而具有磁吸效應的倫敦、巴黎、柏林等大城市，人口增長也維持在低位。

在傳統西歐中，僅有倫敦、馬德里、巴塞羅那、慕尼黑等大中城市的人口增長率勉強高於 1%。歐洲人口增速最快的城市，是位於歐亞交界處的伊斯坦布爾，過去十六年人口增長 570 萬，年均增速 3.1%。

非洲

再來看看大家不太熟悉的非洲。雖然大家對許多非洲大城市都很陌生，但預計到 2100 年，許多非洲城市將成為世界上的特大城市，全球城市人口的版圖可能會發生劇變。

在 2000 年至 2016 年期間，尼日利亞最大城市拉各斯的人口增加了一倍，達到近 1400 萬人，全球城市研究所（Global Cities Institute）預計，到 2100 年，拉各斯將成為全球人口最多的城市，總人口或達到 8830 萬。

另外，坦桑尼亞首都達累斯薩拉姆和民主剛果首都金沙薩將在 2100 年時，成為另外兩個全球人口最多的城市。

在過去十六年中，非洲眾多大城市的人口增速達到 5% 以上，包括布基納法索首都瓦加杜古（7.2%）、尼日利亞首都阿布賈（7.1%）、達累斯薩拉姆（5.4%）、喀麥隆首都雅溫得（5.4%）、馬里首都巴馬科（5.3%）、安哥拉首都羅安達（5%）等。

當然，城市化也會帶來各種各樣的問題，比如「過度城市化」造成的城市人口超載、失業率增高、貧富差距懸殊等，治安、環境和社會秩序方面的問題也可能隨之產生。在城市化腳步依然未見放緩時，城市人口增長需要與當地經濟和承載力相適應，避免出現「過度城市化」或「滯後城市化」。

『新聞來源／華爾街見聞』