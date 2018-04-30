中國自動化需求趨弱 亞德客-KY下半年營收動能有壓

氣動元件大廠亞德客 - KY(1590-TW) 今年第 1 季受惠市場需求增溫，獲利創同期新高，展望第 2 季，法人認為，受到中國自動化零組件需求前景走弱影響，營益率表現可能不如原先預期，且將因此影響下半年營收成長動能。

據日本工具機工業會 (JMTBA) 最新數據顯示，3 月來自中國的訂單年減 2%，此為自 2016 年 12 月以來第一次出現衰退，法人指出，中國訂單下滑成長，顯示其自動化零組件需求動能趨緩，而亞德客中國營收占比達 9 成，將先受到影響，可能拖累下半年營收表現。

雖然第 2 季適逢傳統旺季，但法人認為，受到中國自動化零組件需求前景走弱影響，亞德客第 2 季營益率表現可能不如原先預期佳，且中國訂單成長趨緩，將使下半年營收成長率由上半年的逾 2 成放緩至 1 成。

亞德客今年第 1 季合併營收 36.1 億元，季增 4.62%，年增 28.34%，毛利率 50.08%，季減 1.16 個百分點，年減 1.76 個百分點，營益率 28.31%，季減 0.69 個百分點，年減 0.83 個百分點；稅後純益 8.79 億元，季增 10.92%，年增 40.31%，每股稅後純益 4.65 元。