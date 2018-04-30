敬鵬遭大火影響跳空跌停萬張賣單高掛 股價跌破淨值

車用 PCB 廠敬鵬 (2355-TW) 桃園平鎮廠區 P2、P3 廠 28 日晚間 9 時發生大型火警事故，將影響 15% 的產能，敬鵬股價今 (30) 日以跳空跌停 39.15 元開出，早盤跌停委賣張數高達 1.17 萬張。

同時，敬鵬股價今天早盤的重挫跌停，也跌破每股淨值的 40.68 元。

敬鵬今年第 1 季受傳統淡季，且美元較去年同期弱勢，營收 56.8 億元，季增 2.7%，年減 5.6%，敬鵬第 2 季雖然有季節性回溫需求帶動，但全球車市仍未見顯著復甦，在產業競爭壓力不減之下，又遭平鎮廠區 P2 及 P3 廠遭到大火，損失月產能高達 50 萬呎，對該公司的獲利更形成重大影響。

敬鵬汽車板全球市場占有率高達 13%，客戶涵蓋德國 BOSCH、Continental、日本 Denso 等車用電子大廠，敬鵬 2017 年營收 236.46 億元，汽車板比重占整體營收達 75%，消費性電子應用占 10%，工業產品應用占 9%，通訊電子應用占 3%，其他占 3%，換算下來，敬鵬去年在汽車板營收高達 177.34 億元，也寫新高紀錄。

敬鵬去年稅後純益 15.01 億元，每股純益 3.78 元，董事會決議，去年盈餘每股擬配發 2.25 元現金股利。