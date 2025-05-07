亞德客-KY前4月營收寫同期新高 全年展望樂觀

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-05-07 18:47

‌



氣動元件龍頭亞德客 - KY(1590-TW) 今 (7) 日公布 4 月合併營收新台幣 34.67 億元，月減 1.1%、年增 11.4%；前 4 月累計合併營收新台幣 115.64 億元，創歷年同期新高，年增 12.1%。亞德客表示，中國政府今天釋出多項刺激經濟政策，對於 2025 年展望仍持樂觀看法。

亞德客指出，4 月份營收以人民幣計價連續第二個月創公司歷史新高紀錄，且接單金額持續大於出貨金額，另外，4 月底已接單尚未出貨金額亦持續提升，印證公司推測受對等關稅影響有限、且市場需求已逐步回溫的看法。

‌



中國政府今日亦宣布數項刺激經濟政策，亞德客預期仍會視狀況持續發佈政策支持，加上公司不斷開發新產品、提升公司品牌形象並依各產業狀況提出相對應的銷售策略提高市占率，即使國際局勢仍有不確定因素存在，但公司對 2025 年度展望仍相對樂觀。

亞德客 2025 年 4 月份來自電池行業、汽車行業及通用機械有較好之出貨，4 月集團合併營收為人民幣 7.77 億元，較去年同期增加 11%；若以新台幣計價為 34.67 億元，較去年同期增加 11%。