反反覆覆又要合併？孫正義改口願意棄Sprint控制權

軟銀 SoftBank (9984-JP) 子公司、美國 4 大電信公司之一的 Sprint (S-US) 週二 (10 日) 下午再度傳出，有望與同是美國 4 大電信公司之一的 T-mobile (TMUS-US) 合併，刺激兩間公司股價都出現大漲。

週二 (10 日) T-mobile 收盤上漲 5.67% 來到 63.13 美元。Sprint 則是上漲 17.35% 來到 6.02 美元。

Sprint 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

《華爾街日報》報導，Sprint 和 T-Mobile 正在進行合併的早期談判。T-mobile 為德國電信 Deutsche Telekom (DTEGY-US) 旗下子公司。Sprint 和 T-Mobile 近年來一直有合併的動向，但是最終仍於去年 11 月初中斷了談判。

在 Sprint、T-Mobile 股價上漲的同時，塔台運營商股價卻是下跌，因為 Sprint 與 T-Mobile 若是合併，網路設備的資本支出可能會出現下滑。

週二 (10 日) 美國大廈 (AMT-US) 下跌 4.03% 至 137.40 美元，皇冠城堡 (CCI-US) 下跌 4.83% 至 103.64 美元，SBA Communications (SBAC-US) 下跌 4.96% 至 163.07 美元。

此前軟銀執行長孫正義一直對 Sprint 控制權有所想法，但消息指出，軟銀近期似乎願意給予德國電信最大股東控制權的權益。目前雙方談判的問題唯獨對 Sprint 目前市值價的認知不同。

3 年多來，T-Mobile 一直在與 Verizon Communications (VZ-US) 和 AT＆T (T-US) 等大型公司奪取市場份額。T-Mobile 成為美國第一家取消 2 年合約的主要運營商，這一轉變很快被消費者所接受並被競爭對手所複製。該公司還通過其無限數據計劃對抗了競爭對手。

而 Sprint 則是在打防守戰，債務連連，幾乎 10 年來的虧損，已快壓垮了其的獲利結構。

目前 Sprint 手上坐擁高達 395 億美元的債務，而其中一半的債務於 4 年內到期，2 年內到期的債務為 90 億美元。Moody's 給了 Sprint 一個「B2」評級，S&P Global 給了一個「B」評級。Sprint 的債務條款裡無法向母公司追償。

Wells Fargo 分析師 Jennifer Fritzsche 表示，即使 Sprint 和 T-Mobile 合併，AT＆T 和 Verizon 可能還有上漲空間。Fritzsche 在一份報告中稱，行業內的降價和激進促銷活動可能會緩解。監管機構反對行業整合，如果消費者受到傷害，主要營運業者數將從 4 位減少到 3 位。