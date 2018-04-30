百度分拆金融業務 A輪融資19億美元 改名「度小滿」

美資基金 TPG 宣布，由其牽頭的財團，將投資 10 億美元協助百度 (BIDU-US)) 將旗下金融業務部分拆獨立營運，完成分拆後，百度金融將改名「度小滿金融」獨立營運，百度高級副總裁兼金融服務事業群組總經理朱光將出任 CEO。

香港《明報》報導，百度對旗下金融金融業務部的分拆計劃，將進行 19 億美元的 A 輪融資，而 TPG 將擔任領頭投資者，聯同其他共同投資者投資約 10 億美元，該投資須符合慣常交易條件，包括監管機構的批准及重組完成，預期在未來 2 至 3 個月內完成。

此次 TPG 動用了旗下 3 個基金共同投資，分別是 TPG 亞洲投資基金 、針對中間市場及成長型企業的 TPG 成長基金，以及全球性基金上善資本。其中這次是上善資本在中國的首筆投資，上善資本的基金規模達 20 億美元，專注在全球範圍內投資具有社會影響力的 7 個領域，其中包括金融服務領域。

澎湃新聞報導，百度金融成立於 2015 年 12 月，其業務定位於金融科技。在消費金融領域，百度金融已經和國內幾百家金融機構合作，通過人工智慧技術，與金融機構在獲客、大資料風控、反欺詐、資產的貸後管理等方面，展開一系列的技術合作。而在理財資管領域，百度金融則將和長江養老、百信銀行合作，通過技術輸出，共同開發和推出理財產品。

此前，百度還宣佈了與農業銀行在大資料風控、智慧獲客方面的合作，雙方將共建金融大腦，成立金融科技聯合實驗室。另外，百度與中信銀行合資成立的百信銀行，已於 2017 年 11 月 18 日開業，是中國首家獨立法人形式的直銷銀行，百度與中信銀行分別占股 30%、70%。

自 2015 年 12 月成立以來，信貸業務貸款餘額規模已達到 280 億元人民幣。

融資後，度小滿金融將持續加大在技術層面的投入，並開放更多平台和技術能力，加大金融生態建設。

網易科技引述百度董事長兼 CEO 李彥宏表示，在百度 AI 生態戰略下，金融業務「率先畢業」。這是繼愛奇藝上市後百度 AI 生態的又一里程碑事件。金融業務已成長為該領域的獨角獸。