15家公募新增QDII額度55.5億美元 摩拳擦掌備發新品

4月25日，國家外匯管理局披露了4月合格境內機構投資者(QDII)投資額度審批情況表顯示，QDII額度新增83.4億美元，增幅為9.26%，這是近3年以來，QDII額度首次出現新增，QDII家數也從132家增至144家。

與此同時，公募基金為本次QDII額度新增獲批的最大贏家，共有15家公募基金獲批了55.5億美元，占此輪全部新增額度的66.5%。

經濟觀察網記者采訪多家公募基金公司均表示，這兩天正與渠道和投資部門溝通研究，準備新發QDII產品。

公募為最大贏家

根據記者統計，在本次新增額度中，共有24家機構獲批了QDII額度，公募基金成為了最大贏家，共有15家公募基金獲批了55.5億美元，占此輪全部新增額度的66.5%。其次為保險類機構，獲批了19.9億美元，占比23.9%。

在新獲批的基金公司中，博時基金此次獲得10億美元的新增QDII額度，在新增獲批的15家基金公司中居首位，QDII額度總計達到16億美元。其次為易方達基金，本次獲得了8億美元新增額度，QDII額度總計8億美元。

與此同時，有12家機構是新獲批了QDII額度，其中公募基金6家，分別為天弘基金、國壽安保基金、浦銀安盛基金、中加基金、財通基金和東方基金。

記者從上述基金公司處了解到，拿到額度之後，公司均已與渠道和投資部門進行溝通研究，聽取反饋並計劃上報，發新的QDII產品，目前還在布局構思階段。

另有新獲批QDII額度的基金公司同時表示，將結合各銷售渠道的反饋情況來討論確定的。

事實上，本次QDII額度獲批之前，各家機構旗下的QDII額度持續緊張。

多數公募基金公司只能選擇暫停申購或者限制大額申購來維持現有額度。記者根據wind數據統計，截至4月25日，135只QDII基金（各類份額合並統計）中，有10只暫停申購，35只暫停大額申購，還有1只暫停大額定期定額申購。

上述公募人士向記者透露，機構資金若想「出海」分兩個步驟，首先需向證監會、銀保監會申請QDII資格，在獲得QDII資格後向國家外匯管理局申請QDII額度。

老產品恢覆大額申購 備發新品

該人士表示，外匯局此前向近三年提交過QDII額度審批申請的機構發布通知，要求上交申請材料。QDII額度獲批的標準為非貨幣基金的資產管理規模乘以8%，再減去已有的QDII額度。

而對於所獲批的QDII額度使用情況，多家基金公司表示預計先把之前限額的QDII基金產品恢覆大額申購。

博時基金旗下三只QDII基金發布自2018年4月26日起恢覆大額申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告。

博時基金相關負責人表示，作為立足國際化發展的專業資產管理機構，一直非常重視QDII業務，對外匯局此番新增額度感到振奮。此前因QDII額度受限，客戶投資需求受到抑制。QDII額度放閘將有利於擴大資本市場對外開放，滿足居民的境外配置需求，有力的支持了國內資產機構「走出去」擴大國際競爭力。

今年以來，無論是A股還是海外市場都出現了一定幅度的震蕩。Wind數據顯示，美國股票市場一季度收益率為負，香港地區股市得益於1月的大幅上漲，一季度勉強維持正收益。從收益率來看，除主動投資債券基金外，一季度其他各類產品均錄得負收益。一季度主動投資股票、主動投資混合和指數型股票基金平均凈值收益率分別為-1.51%、-0.79%和-2.16%；債市上行走勢下主動投資債券基金季度收益率成功翻紅，凈值平均上行0.99%；QDII基金平均凈值收益率錄得-3.73%，表現弱於其他各類型基金。

展望2018年2季度海外投資市場，博時亞洲票息基金經理何凱認為，經濟基本面方面，全球經濟同步覆蘇態勢或將延續；貨幣政策方面，美聯儲政策繼續收緊，歐洲、日本的貨幣政策可能出現進一步微調，全球短端利率存在上行壓力。但由美國所挑起的貿易戰或成為近期主導市場的因素，市場整體不確定性增加，對利率特別是長端利率的上行形成有力制約，使得利率曲線進一步平坦化。與此同時，信用利差在避險情緒的影響下存在一定加寬壓力。但總體而言目前短久期信用債的絕對收益率已經體現出了不錯的吸引力，如果投資者不過多關註短期波動，願意持有一段時間，仍能獲得不錯的長期絕對收益。同樣，博時標普500ETF基金經理萬瓊也表示，全球市場主要風險仍然集中在中美貿易摩擦事件。

中美貿易摩擦或將持續，短期市場風險偏好或持續下降，波動或加劇。但是短期來看，貿易戰對美國經濟基本面影響不大，長期或有負貢獻。此外，美國3月非農數據不及預期，就業放緩，但是時薪加速。而薪資加速則預示著美國通脹可能繼續上行，後者是影響今年聯儲加息節奏的關鍵。年內加息3-4次比較符合市場預期。2季度美股將會延續震蕩行情，波動或將加劇。

經濟觀察網 記者 洪小棠 北京報道

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