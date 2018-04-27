美國最火爆房市：西雅圖房價連續18個月漲幅第一

西雅圖（Seattle），美國人最喜歡居住的城市之一，這裡的房地產市場也因此水漲船高，連續 18 個月領跑全美樓市。

根據最新發布的席勒全美房屋價格報告，2 月，西雅圖以 12.7% 的獨棟房屋價格年增率漲幅高居榜首。主要受益於該地區人口增長， 持續不斷的科技業繁榮，以及房屋供應短缺。去年，西雅圖就是全美房價漲幅最高的城市。

緊隨其後的是拉斯維加斯（Las Vegas）和舊金山（San Francisco）。其餘城市幾乎沒有出現兩位數的年增率漲幅。

此前美國西北綜合上市服務公司（Northwest Multiple Listing Service, NMLS）發報告稱，3 月，西雅圖城區房價中位數首次超過 80 萬美元，至 81.95 萬美元，遠超 2 月創下的 77.7 萬美元歷史記錄。

如果按照當前這種漲勢發展下去，西雅圖平均房價有望在今年年底逼近 100 萬美元大關。

西雅圖房價已經整整上漲了六年。與 2012 年的底部時期相比，西雅圖房價累計漲幅高達 85%，是全美房價平均增幅的近 3 倍。只有舊金山和拉斯維加斯在 6 年的時間裡有超過 85% 的漲幅。

西雅圖房價這一輪的漲幅已經超過了金融危機之前 73% 的漲幅，即使剔除通貨膨脹的因素，現在的房價也已經超過了 2007 年時的高點。

對此，Zillow 首席經濟學家 Svenja Gudell 博士評價稱：

最近幾年這種持續且快速的房價上漲勢頭足以讓房屋買家感到頭疼。對於尋找上車盤的首次購房者以及低收入買家來說，這種痛苦尤為劇烈，因為這類房產價格恰恰漲得最快。這在很大程度上是因為人們對它們的需求量最大。

那些在城區黃金地段找房未果的買家們倍感沮喪，於是轉戰郊區。這一趨勢反而使得郊區房價比城區漲得更快。

西雅圖的周遭風光旖旎，氣候宜人，吸引了大量企業和員工入駐。擁有 50 萬員工的美國網路巨頭亞馬遜就將總部設立在西雅圖。這裡也因此駐紮着大量薪水豐厚的碼農們。此外，西雅圖還是最受海外投資者青睞的城市之一。

然而，西雅圖房地產市場面臨着「僧多粥少」的困境，房屋庫存供應不足也是促成西雅圖房價快速上漲的因素之一，房產流轉速度也非常快。

房屋交易平台 Zillow 的數據顯示，2017 年西雅圖的房屋平均待售時間為 47 天，是有史以來的最短時間。這使得西雅圖成為 2017 年房屋銷售的第三大市場。加州聖何塞 (San Jose) 和舊金山兩地，分別以 41 天和 43 天位列銷售速度前兩名。待售時間最長的是紐約，平均待售時間為 134 天。

西雅圖 RE / MAX Northwest Realtors 的所有者 Matt van Winkle 表示：「庫存保持在歷史最低水平，買家需求從去年開始出現蔓延，因為許多買家無法購買房產。

值得注意的是，沒有明顯的跡象表明西雅圖正處於房產泡沫之中。一輪房價上漲的驅動因素與金融危機之前並不相同，銀行只向信用良好並且有償還能力的人發放貸款，違約率也遠遠低於金融危機時期。

從全美來看，美國平均房價整體上揚，已經維持了長達 70 個月的漲勢。

『新聞來源／華爾街見聞』