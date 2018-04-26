美房貸利率持續攀高 便宜資金不再 泡沫破裂不遠了？

鉅亨網新聞中心 2018年4月26號11點33分

美國房貸利率持續攀升，分析師相信，這對於當前的房地產泡沫正構成潛在的巨大威脅。

Mortgage Bankers Association 數據顯示，截至 4 月 20 日當周，30 年期固定房貸的平均利率 (借貸金額在 45.3 萬美元及以下、 20% 的頭期款)，已經由原先的 4.66%，升至 4.73%。

美國房貸利率變化

這是自 2013 年 9 月以來新高，僅僅在 2018 年，這個指標利率已經上升了 0.5 個百分點。 自 2016 年中以來，利率則上漲了 1 個百分點。

《WOLF STREET》創辦人 Wolf Richter 指出，以當前的上升速度，不需要幾周，這個利率就會升至 4.81%，到達 2011 年以來新高。

美國房貸利率變化

下半年則要觀察兩個關卡，一個是 5.2%，這是 2010 年以來高點，如果衝上 5.5%，相當於回到 2008 年的水準。

美國房貨利率變化

利率攀高同時房價已經漲更多

但更值得注意的是，即使利率回到相同的水準，當前和 2008 年最大的差別，就是房價。這幾年美國房價快速攀升，但薪資未見成長，助長房價的一大優勢是便宜的借款，這個條件也將完結。

自 2010 年以來，也就是抵押貸款利率長期處於 5% 的最後一年，Case-Shiller 房價指數上漲了 33%。對購屋者來說，負擔比當時更為沈重。

但另一方面，為了趕在利率升高前購屋，反而造成一些人急於進場。

Richter 認為，美國房產利率帶來痛苦的臨界點在 6% 左右，因此到達 5% 之後，可能會讓一些購屋者清醒。人們已經忘記利率 6% 的痛苦，而且他們可能還會發現，要付出的將是史上最高的購屋價格。