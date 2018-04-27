【林洸興專欄】金融巨鱷狙擊香港2.0

近期的金融市場真是不平靜，貿易戰剛露出和談曙光，立刻又出現了港幣大貶值事件。這是港幣 2005 聯繫匯率擴大區間之後，貶值極限價格 7.85 首度被挑戰 (2005 年也是人民幣開始浮動的起點)

現在距離 1997 年亞洲金融危機已經有 21 年，但是市場的氣氛確有些雷同! 欲了解未來發展的方向，咱們應該先好好回顧一下當年發生甚麼事?

1997 年 2 月開始，索羅斯的量子基金率先對泰國發動攻擊，背景的原因是先前泰國經濟呈現泡沫狀態，同時泰國房地產由盛轉衰，造成銀行體質惡化。97 年狙擊泰國成功後，國際市場的利率就處於較不穩定的狀態。當時的香港同樣是匯率釘住美元，而且房地產佔 GDP 比重也高達 27%，在 95~97 年房市漲了 80%，這些背景條件與泰國類似，因此被大鱷盯上。1997 年 8 月，香港的利率被拉升至 10%，到了 10 月，索羅斯發動攻擊，同時拋售港股與港幣，香港的隔夜拆款利率一度拉升到 300%。不過 8 月下旬港府全力反擊，同時買入港股與港幣，最終成功擊退索羅斯，在香港保衛戰裡取得勝利。

目前與當年有幾點是相同的:

美元利率也處於加入上升的時間點 香港房價 2017 年也累積漲幅 (約 17%) 雖然沒金融危機，但有貿易戰疑慮

為啥對沖基金現在會想攻擊香港? 目前香港與中國的體質比 1997 年糟嗎? 這就不大好說明了。槓桿與泡沫的累積，在對沖基金眼裡就是肥肉。當年對沖基金會敗，是敗在中國當年是封閉的金融體系，但現在不同了，現在的中國股市有大量 ETF，大量企業在美國上市，A 股大型權重股都在港股上市，列入恆指成分，又有離岸人民幣在香港與台灣交易。而下個月中國將正式納入 MSCI。中國的金融國際化已經進入的單行道，對沖基金選在這時點報仇，似乎相當合理。

恆生指數目前的走勢看起來跟著美股，但是許多高權重股票走勢跌跌不休，這可能是對沖基金正在累積港股空單與做空選擇權的證據。股市 / 匯市 / 利率的三方立體攻擊已經成立了!

這是近期最重要的觀察指標!(請登入鉅亨網看數據)

在金融大戰裡，股匯債三個戰場，最重要的是利率。只要拆款利率惡化，股匯市略見穩定都是假象。5 月初將面臨美國 FOMC 會議，FED 的縮表也在加速進行。目前局勢的確是朝對沖基金有利的方向在發展! 這場戰役影響是全面性的。而且現在只是初期階段! 投資人務必要謹慎應對。

比較好的策略是: