【郭恭克專欄】台股又破年線 從美股風險觀測看台股策略

4 月 24 日台股以 10579 點收盤，再度跌破年線 (240 日均線)10583 點，這是台股年線自 2016 年 7 月中旬走升以來，收盤指數第二次跌落年線之下，伴隨月、季線同步下滑，多頭壓力不言可喻。除了年線每日上升幅度自 2018 年 2 月以來逐漸縮小顯示多頭力量減弱，美、中貿易戰仍暗潮洶湧時而干擾市場情緒，以國際原油為首的國際商品原物料價格於 4 月快速攀高，再度掀開悶燒中的通膨壓力鍋。全球總體經濟雖仍維持穩健復甦架構，但無論經濟面或非經濟面的變數卻有增無減，全球股、債市面臨的市場變動風險持續攀高。

美股道瓊指數至 4 月 23 日收盤指數 24448 點，年線 (240 日均線) 在 23235 點，道瓊指數自 2016 年 3 月以來未曾跌破年線，而年線乖離率目前約在 5.22%，其實已在 2016 年 11 月以來的相對低點，多頭力量自 2018 年 3 月後明顯轉弱。道瓊年線至 4 月 23 日止，扣抵位置在 2017 年 5 月 11 日、指數收盤點數為 20919 點，未來 20 日、60 日平均扣抵點數分別為 20996 點、21360 點，除非道瓊指數短期重挫超過三千點，道瓊指數年線未來一個月仍不會由上升趨勢轉為下降，長線多頭循環架構仍不會改變。然道瓊指數若仍無法掙脫 25000 點以下的盤弱格局，則自 2018 年 9 月開始年線扣抵點數將快速走高，多頭壓力將越來越大，長線多空循環易位的可能性將大大提高。

道瓊指數日 K 線與 240 日均線乖離率走勢對照圖

台股指數至 4 月 23 日收盤指數 10579 點，年線 (240 日均線) 在 10583 點，自 2017 年 7 月走升以來，僅在 2018 年 2 月 9 日指數回跌至 10189 點時，短暫跌落年線之下，此次跌落是否可以再度迅速重回年線之上，面臨的考驗有增無減。台股年線至 4 月 24 日止，扣抵位置在 2017 年 5 月 8 日、指數收盤點數為 9937 點，未來 20 日、60 日平均扣抵點數分別為 10226 點、10250 點，台股指數縱使短暫跌落年線之下，只要短期內再度重回年線之上，年線上揚趨勢仍不會改變，然若 7 月底前無法穩定守在 10250 點之上，則台股循環多空易位壓力將立即快速上升，這是讀者務必高度警戒之處。

台股日 K 線與年線乖離率走勢對照圖

美國 3 月一般消費者物價指數年增率 2.4%，為過去一年最高，並已連續第 7 個月高於 2%；3 月核心消費者物價指數年增率 2.1%，為過去 13 個月最高，亦為過去一年首度高於美國聯準會 (Fed) 目標下限 2.0% 水準。就業市場接近充分就業，支撐消費市場、房市、車市不墜，尚稱穩定的工資上漲率成為市場預期 Fed 不急於加快升息步調的主觀預期，但全球總體經濟復甦牽動的物價情勢，恐將讓市場期望落空。

受 OPEC 延長減產協議、美國擬重啟對伊朗經濟制裁、以美國為首的歐美聯軍發動對敘利亞軍事轟炸，北海布蘭特原油每桶價格至 4 月 23 日攀高至 75.1 美元，續創 2014 年 11 月以來最高點；原物料大宗商品 CRB 期貨指數 4 月中旬最高上升至 203.92 點，創 2015 年 7 月以來最高點。從原油價格及 CRB 指數可窺見全球通膨壓力正悄悄上升之中，此極可能讓 Fed 重新考量目前的升息步伐是否需要重新調整，美國 10 年期公債殖利率 4 月 24 日攀高至 3.0 以上 %，突破 2 月高點，創 2014 年 1 月以後最高點，2 年期公債殖利率 2.49%，更創 2008 年 8 月以來最高點。

北海布蘭特原油月 K 線

長年期公債殖利率持續上升代表公債空頭循環持續之中，亦將對股市多頭趨勢造成越來越大的壓力，而長、短期債券殖利率利差縮小造成的債券殖利率曲線斜率走平將埋下經濟景氣轉弱的引信。

美國 10 年期公債殖利率走勢圖

外資至 4 月至 24 日賣超台股 684 億，連續 3 個月賣超，4 月台幣回貶達 1.68%，對台股更是警訊，除非此情勢改觀，否則，對台股應高度警戒、嚴控持股比率，保守為宜。