台股盤前—美股收漲帶動台股反彈 指數挑戰收復年線

台股昨 (26) 日早盤一度衝上 10600 點並收復年線，中場過後指數由紅翻黑，跌幅持續擴大，終場下跌 71.39 點，以 10488.58 點作收，年線得而復失。法人指出，台股今日可望在美股大漲帶動下，出現較明顯反彈，從技術面來看，指數有機會挑戰年線與 10600 點關卡位置。

今日觀盤重點，被動元件龍頭今日停牌，市場揣測將宣布併購案，可能再次發動對大毅的非合意併購；也傳出可能將併購標的延伸至海外，包括日商太陽誘電、美商 KEMET 等，都可能是遭國巨收購的對象。

中國通訊設備製造與手機大廠華為因涉入伊朗制裁案，正遭到美國司法部調查。華為與大立光、台積電、日月光、鴻海等電子廠關係密切，市場憂心可能使台灣半導體、光學、電子組裝暨零組件產業都受衝擊，而中國媒體則點名 50 家華為全球主要供應商，其中包括富士康、聯發科、台積電、矽品等。

另一手機利空消息，據三星昨日公布的財報顯示，上季顯示器業績受可撓式 OLED 面板需求遲緩影響，加深 iPhone X 買氣疲軟疑慮，三星並示警，未來幾個月全球智慧手機需求疲弱，加上高階市場競爭加劇，恐衝擊智慧型手機供應鏈獲利能力。

華信投顧分析師邱鼎泰指出，美股周四收漲有利台股上揚，可望中止台股連日下挫跌勢，盤面焦點預期將聚焦電子股，可留意國巨停牌帶動的被動元件概念股、半導體族群中的 MOSFET 概念股、矽晶圓族群與比特幣概念股等。

邱鼎泰分析，台股今日可望在美股大漲帶動下，出現較明顯反彈，從技術面來看，指數今日有機會挑戰年線與 10600 點關卡位置。