【大慶證券】投顧盤前－美10年期公債殖利率回落 台股再戰關鍵年線



◆盤勢分析

美國企業含通用汽車、FB、超微 (AMD) 等業績優於預期，加上美國十年期公債殖利率回落至 3% 以下，刺激市場情緒回穩，美股終場全面走揚，四大指數均跳空開高走高，顯示市場焦點已逐漸轉移至企業財報，在市場擔憂程度逐漸減輕的情況下，研判美股短線有機會止跌回升，持續觀察美元、原油及企業財報的交互影響。

亞股昨日個別發展、終場漲跌互見，其中，日股在電子、汽車等出口產業領軍下開低走高，技術面持續強勁；至於韓股昨日則在多項利多支持下大漲 1.1%，表現最為亮眼。然而，陸股在市場傳出美國將再次針對科技股出招的情況下，終場下跌 1.4%，3100 點大關得而復失，在市場態度依舊觀望下，研判陸股將持續低檔震盪。

台股昨日依然弱勢，僅管早盤受到美股激勵而小漲開出，一度站回年線，但由於電子權值股續弱，加上中小型股追價意願不高，指數開始震盪走低，午盤更由紅翻黑一路下跌，最低達 10478 點，終場則收在 10488 點，下跌 71 點，挑戰年線失敗並留下上影線，量能達 1402 億元。從近期匯率走勢來看，由於美國十年期公債殖利率創下四年高點，推升美元指數上漲，台幣近期持續貶值，昨日更來到 29.7 兌一美元的水位，顯示外資態度依舊偏空，目前期貨淨多單口數僅約 28300 多口，現貨部位也持續賣超，在資金持續撤出市場的情況下，指數上漲力道不足，研判台股將在年線附近震盪，下檔支撐觀察 2/21 日缺口下緣 10421 點。以盤面表現而言，在外資持續調節下，電子權值股包含台積電、聯發科、台達電、仁寶等均收黑，尚未出現止跌訊號，僅管金融股的國泰金、富邦金以及塑化的台塑、南亞等表現亮眼，也無法支撐台股走勢。值得注意的是，先前強勢的生技及風電族群昨日出現回檔，其中，風電族群在世紀鋼、中鋼構等指標股大跌下全面轉弱，短線建議觀望；生技股雖有中裕、佐登 - KY、美時等續強，但上漲家數減少，顯示在題材支撐下，也需聚焦獲利作為個股輪動的依據。至於被動元件股在國巨帶頭下，禾伸堂、華新科積極反攻，但尾盤仍舊收黑，顯示族群依舊偏空，不宜追高；但矽晶圓的環球晶、中美晶、合晶等開始出現反彈跡象，有機會重新表態。整體而言，電子股目前仍待止跌，盤面仍以金融、傳產、原物料族群及跌深反彈股為主，作為盤面操作的方向。

