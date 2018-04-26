中國將推出汽車蓄電池與清潔燃料電池白名單

中國汽車工業協會常務副會長董揚26日說，根據工業和信息化部授權，中汽協、中國汽車聯盟自即日起正式啓動汽車動力電池和清潔燃料電池行業自律白名單的評價工作。

董揚是在當天北京舉行的2018中國汽車論壇上作出該表述的。他表示，發布白名單旨在推優選優，引導各類資源向優質資源傾斜，為我國整車資源提供參考，助力政府引導行業更好發展。

董揚說，經過數年大力推動和積極發展，中國新能源汽車産業已取得了顯著成績，中國連續三年位居全球新能源汽車産銷第一大國，占據全球一半市場。市場發展極大地推動了中國在蓄電池、電機、整車等方面的技術進步。

他指出，當前，中國新能源汽車正處在由政策培育期向市場化發展轉化的關鍵時期，動力電池和清潔燃料電池是新能源汽車發展的核心資源，對于未來新能源汽車的技術進步、産業升級和可持續發展至關重要。

據介紹，26日起汽車動力電池和清潔燃料電池白名單管理辦法將在中汽協網站挂出。納入白名單評價的領域，包括關鍵材料、電芯、電池等，相關企業按照自願原則進行申報，2018年5月將分批次發布白名單。

來源： 新華網

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