富邦媒首季EPS2.20元 H1營運動能樂觀

富邦媒 (8454) 第一季財報出爐，第一季合併營收新台幣 101.8 億元，年增 34.3%，不僅營收及年成長率雙雙創下上市以來新高，也是首度單季營收突破百億元。EBITDA（稅息前折舊攤銷前利潤）為 4.64 億元，歸屬於母公司業主稅後純益 3.09 億元，EPS2.20 元。富邦媒指出，在排除一次性處分收益及損失，以及 IFRS 9 國際會計準則影響後，稅後純益為 3.27 億元，EPS2.34 元，較去年同期成長 8.7%。富邦媒旗下通路包含 momo 購物網、摩天商城、電視購物及型錄。富邦媒表示，第一季主要成長動能來自於網路通路，營收年增率達 42.6%，包含 3C 家電、居家生活、流行精品及美妝保健等品類年成長率皆達 30% 以上，其中 3C 家電年成長率更達 62%；此外，行動端的業績成長亦十分亮眼，第一季年增率達 71%。電視購物方面，今年表現持續復甦，帶動第一季營收較去年同期成長 8.1%，有助於獲利能力的提升。



展望第二季，富邦媒提到，將持續深化與品牌的結盟，4 月份日系生活品牌「MUJI 無印良品」正式進駐 momo 購物網開設品牌旗艦館；5 月份全球最大化妝品集團－萊雅集團旗下美妝保養品牌「shu uemura 植村秀」、「BIOTHERM 碧兒泉」亦將盛大進駐 momo 購物網，線上線下共同拓展美妝市場；此外，今年也跨足中古車市場，推出日本 GOO 認證中古車線上賞車服務，再加上母親節檔期、線上春電展及春夏新品買氣挹注，對於上半年的營運表現持續樂觀。



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