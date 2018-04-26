長榮航釋200個地勤職缺 平均薪資37K

長榮航 (2618-TW) 今 (26) 日宣布將展開年度地勤新血招募，此次釋出約 200 名地勤人員職缺，平均薪資約 37000 元，報名日期自 4 月 27 日起至 5 月 7 日止，以因應未來營運規模需求。

長榮航說明，第 3 季將開始引進 787 機隊，為因應未來營運規模擴大需求，此次招募的地勤人員含括營業、客服、客運運務、貨運運務、簽派 / 航技、組員調派、數位行銷 / 網站經營、財務和電算等 9 大類別。

不過，除了財務、簽派 / 航技和電算需要相關科系外，其餘職缺不限畢業科系，錄取者將依專長分配至相關單位，工作地點為桃園國際機場、桃園南崁總公司和台北市區等地，預計今年 8 月及 9 月分梯報到。

長榮航表示，公司提供新進人員完整的教育訓練、良好的薪資福利與順暢的升遷管道，也會透過內部徵才的方式，安排員工輪調至不同領域學習，並有機會派駐海外歷練，進而培養出成為全方位的國際航空人才。

除了地勤人員，長榮航持續招募國籍培訓飛航學員、有經驗培訓副機師和外籍副機師約 140 名。

長榮航連續 2 年獲得 SKYTRAX 五星級航空認證、被 TripAdvisor 旅遊網站評選為「全球十大最佳航空公司」，日前也榮登求職指南「Cheers 雜誌」2018 年新世代最嚮往企業第 3 名 (交通運輸業第 1 名)。