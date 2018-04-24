線上春電展開跑 富邦媒預估檔期業績可望年增逾六成

2018 春電展將於 27 日登場，搶在開展前，富邦媒 (8454) 旗下 momo 購物網率先公布「2018 線上春電展」消費趨勢，並指出，今年線上春電展以系統電腦、通訊主機、通訊配件、相機為主要消費重點，高效能、高 CP 值、品牌旗艦為三大採購指標。隨著進入春電展採購高峰，momo 購物網預估，今年檔期業績可較去年檔期成長六成以上。上半年度最大 3C 盛事「春電展」將於本週登場，網購平台自 4 月份起已陸續開跑線上春電展，積極搶攻商機。momo 購物網表示，今年站上自 4 月 1 日起舉辦 3C 線上春電展，帶動 3C 整體買氣較去年同期成長近六成，其中以系統電腦、通訊主機、通訊配件、相機四大類為主要銷售動能。



momo 購物網進一步分析，系統電腦類以「電競筆電」最為熱銷；通訊主機則以「品牌智慧手機」最熱賣，全螢幕、AI 智慧拍照為近期市場主流；通訊配件的部分以「耳機」為主，尤其進入春季，民眾對於運動的需求提升，帶動頸掛式運動耳機銷售成長約 2-3 成；相機方面，新品上市拉抬整體銷量，單眼相機、空拍機也進入銷售旺季；而隨著社群短片及直播風潮興起，4K 錄影機種的需求也明顯提升。







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