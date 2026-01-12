富邦媒謝年會 董座蔡明忠：更穩健的 One mo Step邁向2026

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-12 11:20

台灣線上零售業龍頭富邦媒 (8454-TW) 上周末於南港展覽館盛大舉辦《One mo Step》2025 謝年會，席開近 300 桌，祭出破千萬元的獎金，董事長蔡明忠親率經營團隊到場並表示， momo 邁入第 21 年能深入台灣千萬消費者的生活，關鍵在於信任，並宣示，將繼續秉持服務初衷，跨出更穩健的 One mo Step 邁向 2026。

富邦媒董事長蔡明忠(右)和總經理谷元宏(左)。(圖：富邦媒提供)

面對過去一年零售市場的劇烈變動和挑戰，momo 仍展現出穩健且厚實的營運底氣，去年合併營收 1125.64 億元，年增 3.04%，不僅連續 3 年破千億元，也再創新高紀錄，蔡明忠表態感謝全體同仁在競爭激烈的環境中堅守崗位並具備高執行力，讓 momo 能在瞬息萬變的電商戰局中，持續保持領先優勢。

‌



蔡明忠說，「One mo Step」不僅是謝年會主題，更象徵全體同仁在物流、客服與業務、技術等的不同崗位上，秉持「多努力一些、多進步一點」的信念，正是這些點滴匯聚，成就了 momo 值得被消費者期待與信賴的品牌厚度。

富邦媒總經理谷元宏進一步揭示營運亮點，在持續鞏固核心零售業務優勢的基礎上，去年推動的「mo 店 +」成功豐富長尾商品選擇，搭配「momo 聯播網」的精準數據賦能，已成為 momo 成長的關鍵引擎。