恒隆陳啟宗：香港樓價不會低

香港土地供應專責小組於今天(26日)開始，就18個地土選項諮詢公眾意見。對於受爭議之一，本港哥爾夫球場應否轉為住宅用途？對此，恒隆集團(00010-HK)董事長陳啟宗沒有正面回應，只表示需要審慎考慮。

他於4月26日出席股東大會後表示，他本人不打哥爾夫球，至於哥爾夫球用地應否發展住宅，要考慮及附近交通配套設施是否配合，以及香港作為國際大都會，吸納了不少如金融專業界別人士，而不少大企業高管和專業人士都喜歡打哥爾夫球，要考慮及他們的需要；另外，香港與內地往來連繫更緊密，是否可以返回內地打球，也是可以考慮。

被問及近期港元拆息抽升，會否影響樓價？他指出香港地方細少，土地資源缺乏，香港人又喜歡買樓投資，內地人也喜歡到香港買樓；香港很難成為低樓價地方。其實，內地大城市樓價也不低。最重要是細價樓樓價升幅不要過急。

內地擴大內需，他表示恒隆也受惠。至於恒隆甚麼時候在內地再有物業銷售，他未有正面回應，只表示內地業務以商業房地產為主，只要商業項目造得好，將會帶動周邊住宅物業樓價，這方面不用著急。2017年度，恒隆因為物業銷售減少，整體收入錄得跌幅14%至117.74億港元。

就本港土地供應問題，陳啟宗於2017年度年報亦曾指出，世界上任何主要的大都會皆鮮有如香港般,有大約75%的陸地被植被覆蓋。香港的1,111平方公里土地面積中，約有40%列作郊野公園用途，只有不足 25%屬已建設土地。因此，發展1%至2%的綠化土地用作住宅發展是合理的。然而，社會存在非理性的聲音否定這個觀點。此舉愚昧不智。

還有，九龍的部分地區，以及特別是新界的東西邊陲，均可在不破壞自然景觀的前提下，進一步填海開發。部分市民盲目反對所有填海工程，只會迫使地價上漲，最終導致樓價飆升。同樣至關重要的，是一旦土地供求大致平衡，政府就應當開始建立土地儲備，以應付未來需要。

文：周燕芬

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