【大行報告】瑞信：金沙(01928-HK)季績勝預期 貴賓廳業務令人驚喜

瑞信發表研究報告指，金沙中國(01928-HK)首季物業稅息折舊及攤銷前盈利(EBITDA)按季增長8%至7.85億美元，高于市場預期，繼續在去年第四季的高基數效應下增長。另外，中場賭收表現穩健，按年升22%、按季則增2%。管理層對增長前景的可持續性感正面。
該行指出，金沙貴賓廳表現令人驚喜，其賭收按年升21%、按季增長29%，預期貴賓廳收入在酒店房間翻新，及新的中介加入下，將續表現健康。另外，由于金沙中國現時EBITDA年化水平料超過30億美元，料其派息有增長空間。
報告還稱，公司自2016年第三季EBITDA持平在大約6億美元後，今年首季錄得連續兩季的強勁增長，相信公司已回歸到增長的態勢。中期而言，港珠澳大橋通車料利好金沙，基于大型酒店房間庫存以及非博彩資産。瑞信重申其「跑赢大市」投資評級，目标價維持在58.5元不變。
截至發稿，金沙中國股價升1.16%，報43.5元，成交636.66萬股，涉資2.77億元。
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