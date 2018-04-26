〈鉅亨觀點〉高通、台積電財報大解密：蘋果放緩壓力大、中國手機回春

週三 (25 日) 美股半導體晶片巨擘高通 (Qualcomm)(QCOM-US) 公布上季財報，以 GAAP 計算，高通上季營收年增 5% 來到 52.61 億美元，而淨利年增率則是爆減 52% 至 3.63 億美元。

而按照 non-GAAP 計算，高通上季稀釋後每股盈餘為 0.80 美元，年增率亦是大幅衰退 40%，但還是高於市場預期的 0.70 美元。去年同期高通稀釋後每股盈餘為 1.34 美元。

高通 2018 財年 Q2 財報 圖片來源：Qualcomm

雖然高通上季財報不盡理想，但是高通卻給出了超乎預期的展望前景，尤其是高通預期，中國智慧型手機市場將出現回暖跡象，預期下季營收將上升至 48 億美元至 56 億美元之間，高標高於華爾街的平均預期 54.5 億美元。

從高通財測來看，分析師認為，蘋果機種價格偏高，是銷量推不動的原因之一，相較之下中國大陸手機價格仍具吸引力，隨著各廠陸續推新機，買氣也略見回溫，也是高通給出正向財測的原因。

高通週三 (25 日) 股價收盤下跌 0.38%，但是盤後受到財報公布、下季前景看好的利多刺激，股價聞聲上漲 2.11% 至每股 50.50 美元。

高通股價日線走勢圖 圖片來源：investing.com

由於近日中興通訊 (ZTE) 遭受到美國制裁，美方禁止高通等數間美國晶片業者出貨給中興，但是高通長期以來又是中興的大客戶：中興 2017 年手機出貨量 4600 萬部，採用高通晶片的機款共占 50% 以上，是故市場早已相當擔憂高通的前景展望。

加上台積電 (2330-TW) 已公布了低於市場預期的 Q2 財測，下修全年展望，更引爆市場分析師預測，智慧型手機市場需求放緩可能即將來臨，恐傷害半導體產業前景。

但是週三 (25 日) 高通財報卻繳出令人意外的前景預期，高通財測指出，中國智慧手機市場正在開始回暖。

高通首席財務長 George Davis 亦表示，雖然高通在 2017 年底來自中國的晶片訂單幾乎停滯，但手機銷售已經足夠強勁，以助改變組件庫存上升的狀況。

George Davis 在財報發布會上進一步說道：「我們已經看到庫存在快速下降。」

綜合台積電與高通的財測來看，智慧型手機市場的放緩很可能「主要集中在蘋果」身上，因為台積電的主力客戶之一即是蘋果公司 (AAPL-US)。

反觀高通晶片並未搭載在蘋果 iPhone 手機上，卻繳出令市場意外的新一季前景展望，且高通主要客群又以中國智慧型手機廠居多，如聯想、小米、Vivo、Oppo 等大廠，是故全球智慧型手機市場的放緩壓力，估計主要來自於蘋果 iPhone。