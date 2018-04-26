美元大漲避險好貴！韓國保險公司轉向本土債

美元持續走升，導致外匯避險成本上升，使韓國保險公司對外國資產需求減少，他們選擇在國內找尋長期債券，因此帶動韓國債券價格，對長期韓債的殖利率帶來下行壓力。

新韓人壽保險公司不願具名的主管表示，由於高避險成本，公司目前的政策為盡可能的購買國內長期債券，並減低持有美元債。知情人士指出，該保險公司本月購買由國有韓國東南電力公司發行的 30 億韓元 (280 萬美元) 的 30 年期債券。

更嚴格的保險資本規定，要求企業延長資產到期的期限，因此推動公司對長期證券的需求。而在延長持有債券的期限方式中，持有長期外國債券的吸引力下降，因為要將以美元計價的投資轉回韓元，中間的外匯避險成本已飆升至 9 年新高。

外匯避險成本飆升至 9 年新高

DB Financial Investment Co. 駐首爾的固定收益策略師 Moon Hong-cheol 表示：「避險成本上漲對保險公司而言，是一大隱憂，投資美元債券變得非常困難，因此保險公司被迫購買超長期的韓元債券。」

此舉導致本週 30 年期韓國債殖利率，再次出現低於 10 年期韓國債殖利率的情況。根據 Investing.com 數據，25 日時，30 年期與 10 年期的韓債殖利率分別為 2.737% 與 2.759%。

保險公司需要更長的本國債，鼓勵借款公司發行更長期的債券。舉例來說，知情人士透露，LG 電子公司計劃在下個月初發售包含 15 年期在內的債券，LG 在本月稍早出售該公司歷史中，最長期的 20 年期債券，殖利率為 4.195%。

美國和韓國擴大的利差，使得韓國投資者的避險成本上升，外資也加速逃離。Mirae Asset Daewoo Co. 的信貸分析師 Lee Kyoung-ro 表示：「考慮到韓國升息的動機並不強烈，而美國則在逐步升息，因此高避險成本可能會持續一陣子。」