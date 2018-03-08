川普關稅當頭 加元是最大輸家 人民幣、韓元和新台幣也逃不過

美國總統川普最快周四或周五就會簽署對進口鋼鐵和鋁的關稅議案，但在此之前，不妨先來看看有那些貨幣會在這場即將到來的貿易戰中成為最直接的輸家。

首先第一個想到的，就是打擊最大的那一個，德意志銀行全球外匯策略聯席主管 Alan Ruskin 表示，肯定就是加元。

這是因為加拿大是美國最大的鋼鐵和鋁進口國，使其最容易受到預期中的金屬關稅重擊。而且它也是美國和墨西哥在北美自由貿易協定 (NAFTA) 中的合作夥伴，該協定目前正在重新談判中，即使經過 7 輪多邊談判之後還沒有談成。

不過，白宮周三表示，從國家安全的角度來看，有可能將墨西哥和加拿大以及其他國家由關稅開徵對象中豁免。

川普在最近的推文中將關稅議題與 NAFTA 聯繫在一起。所以最糟的狀況就是加拿大面臨金屬出口的巨額關稅，以及不太有利的貿易協定。

Ruskin 表示，這對於加元和日元來說只是黃粱一夢。在投資人尋找具有充足流動性的投資目標時，日元也成了避風港。自本月初以來，這兩個貨幣已經下跌 1.3%；今年以來的下降幅度更是達到驚人的 8.5%。

此外，由於經濟數據疲弱，加拿大央行周三維持利率不變，多項本國因素也不支持加元。

Ruskin 補充說：「只要中國涉及或被直接點名，美元兌北亞貨幣就更趨空頭。」。這將影響中國在岸人民幣和離岸人民幣，以及美元兌韓元或新台幣兌美元。

目前為止，金屬關稅似乎是全面適用，針對美國許多盟友，除了加拿大之外還包括南韓和歐盟。歐盟周三討論了報復性關稅，稱其可能會對來自美國的進口產品徵收高達 35 億美元的附加稅。南韓已威脅要向世界貿易組織 (WTO) 提出申訴。

Ruskin 說：「市場可能會逐漸理解 1 月美國貿易代表針對與中國雙邊貿易報告中，特別強調的一些貿易侵權行為的『精細』貿易行為。」「但是，與北韓談判的明顯局勢『轉變』，又可能使美國難以直接點名中國。」