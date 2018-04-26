紐約匯市─10年期殖利率突破3% 美元上漲至三個月高點

美國債券殖利率上升，10 年期殖利率突破 3%，助使美元週三走高，恢復了近來的上漲趨勢。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數上漲 0.4% 至 91.118，創 1 月中以來高點。

美元上漲至 109.14 日元，創 2 月初以來高點，紐約週二尾盤報 108.81。

歐元下跌至 1.2193 美元，週二尾盤報 1.2233。週四，歐洲央行將舉行政策會議，歐元將為焦點。

英鎊下跌至 1.3943 美元，週二尾盤報 1.3978。

週二，美元下跌，結束了連續五個交易日的漲勢。今日，美元則反彈上揚。投資人焦點在美國債券殖利率，10 年期債券殖利率持續上揚至 3.007%，創四年高點。

殖利率上升反應預期利率走高，有助支撑其貨幣。通貨膨脹預期上升，及上週 Fed 官員的談話，促使投資人更加預期聯準會 (Fed) 升息將更為積極，為美元利多。

空頭回補亦有助今日美元的漲勢，尤其是美元兌日元。

美國今日沒有重要經濟數據公布。Fed 下週將舉行政策會議。歐洲央行與日本央行亦分別將於週四與週五公布政策決議。

分析師說，殖利率上升至 3%，並非意外。自今年初以來，聯準會 (Fed) 即指出通貨膨脹上升，今年將三次升息。

國際政局緊張減緩，尤其貿易戰擔憂下降，讓投資人焦點注意到了支撑美元上揚的基本面，如殖利率走高。美國與德國及美國與日本之間的債券殖利率差距擴大，預期將能持續支撑美元。