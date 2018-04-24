高盛：主宰2017年的「低波動率時代」已經過去了！

上周，在華爾街財報季完美收官的同時，投資者也做出了自 2013 年 3 月以來前所未有的舉動：在不斷上升的波動性身上押注了更多籌碼——iPath 標普 500 波動率指數短期期貨 ETN（VXX）凈流入飆升至 3.93 億美元。

與此同時，有「恐慌指數」之稱的 VIX 指數期貨多頭部位攀升至歷史高位附近，投機凈多倉達到近乎創紀錄的 77951 手。高盛認為，如此持倉，或許是個正確的選擇。他們相信，近來走高的波動率表明，主宰 2017 年的「低波動率時代」已經過去。

值得一提的是，在此前的研報中，高盛就曾指出，由於未來幾周標普 500 企業進入「庫藏股空窗期」，美股波動性將走高。

在本次的報告中，高盛注意到，在過去的一百年中，標普 500 指數 1 個月內的波動率曾 15 次跌入低谷，14 次攀上高峰。標普 500 指數波動率最大的時期分別為大蕭條、黑色星期一以及 2008 年全球金融危機期間。

另外，自 1990 年代以來，VIX 指數波動率逐漸走高，但波動率聚集效應卻漸漸趨弱。同時，較長期的低波動率可能導致金融和市場失衡，因此增加了中期波動率上行的風險。

高盛分析稱，儘管宏觀經濟背景往往會影響到波動率的高低起伏，波動率狀態轉換通常很難僅僅歸咎於宏觀。特別是自大緩和時期（1980 年代中期）以來，由於金融失衡的狀況有所鬆弛，波動率經常與宏觀背景脫節，甚至對宏觀經濟有引導作用。

高盛發現，目前持續低波動率時代的可能性已經降低，但想要維持高波動率時代，似乎暫時也不太可能。高低兩相對比，低波動率狀態與宏觀經濟關係更密切，更容易預測；高波動率狀態與經濟基本面聯繫不大，因而預測較為困難。若從經濟指標表現來看，低波動率時期表現喜人，高波動率時期則通常出現極端表現。

高盛認為，低波動率時代，市場風險偏好上升，資產估值隨之走高，標普 500 指數風險調整後回報率也將達到高點。但隨著波動率上行，其再度回落時持續時間將更長，幅度也會更大，於是股票下跌即買入的交易策略不再具有吸引力，大波動率將會增加股票回報的中期不對稱性。

『新聞來源／華爾街見聞』