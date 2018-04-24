利率波動將衝擊市場 專家：美股恐重挫30%至40%

財富顧問指出，利率波動可能真的成為美股的一根刺，投資者恐怕還沒準備好面對潛在的劇烈下跌。

Taurus 財富管理公司執行董事 Rainer Michael Preiss 指出，美股恐怕要下挫 30% 至 40%，但他沒有具體指出這樣深邃跌幅的發生時間。

他週二表示，這樣的觀點還不算悲觀。「我寧願用實際來形容，別忘了我們處於循環的後期階段，每人都有條件買債務，這是正確的策略，有點像類比和敘述，股市很便宜因為債券的定價更錯誤。」

美國公債陷入一陣狂爆

他解釋說，固定收入市場有重新調整的潛在跡象，過一段時間可能會導向更高的資本成本。

貨幣和財政刺激方案共存的環境可能會引發通膨，10 年期公債殖利率 3% 被視為全球金融市場是否會進行更多重新定價的分水嶺。他補充，投資者也擔心債券殖利率進一步上升恐怕會導致股市和公司債的修正。

10 年期公債殖利率本週開始陷入一陣狂爆，一度跳升至 2.99%，直逼 3% 關卡，這顯示通膨上升跡象，Fed 今年也有可能增加升息次數。

但也有一些分析師認為，10 年期公債殖利率 3% 或者更高，單就這點還不足以讓股市崩潰。

Preiss 補充，倘若美國經濟部分放緩，同時又遇上升息，投資者就可能嚇壞。

「這對於企業來說，基本上是一個更具挑戰性的前景，因為他們已經扛了很多債務。」

「這就是為什麼越來越多... 看看投資組合結構很重要，而且潛在降低被動的 ETF 曝險。」他指 ETF 基金。