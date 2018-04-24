〈樂退方程式〉不想窮忙一輩子 晉升快樂退休族兩大決勝關鍵

根據內政部統計，台灣社會今年正式步入高齡社會，每 7 個人中就有 1 位是老年人，退休財務與生活規劃已是全民課題。摩根投信今 (24) 日公布「2018 年摩根退休快樂指數」調查顯示，不想當窮忙族，退休快樂族的決勝關鍵，在於對退休理財有實際行動，且資金籌備方式也較為積極，多以股票和基金投資為主。

今年全台民眾退休快樂指數為 64 分，維持相對高檔。在財富、健康和自我實現三大面向中，以財富面向與去年同分 70.8 分，表現最佳，健康與自我實現面向則分別為 59 分、54.6 分，較去年微降 0.1 與 0.9 分，顯示國人在財富上準備最充份。

值得一提的是，今年不論在總分或財富面向，台灣民眾的退休快樂指數都維持在相對高檔，但進一步分析，卻發現退休快樂族、窮忙族比重雙升，顯示台灣步入高齡社會退休意識 M 型化。

至於如何晉升退休快樂族，避免成為窮忙族，摩根投信副總姜愛苓表示，調查發現，「對退休理財有所行動」是成為退休快樂族的重大關鍵，有高達 99.5% 的快樂族已經開始進行退休理財，反觀窮忙族僅 25.9% 對退休理財有所行動，差異相當懸殊。

此外，在工作期間是否積極理財，也是能否快樂退休的主因。姜愛苓表示，調查顯示，高達近 7 成的快樂族將「基金或股票」視為最主要存退休金的工具，其次為「房地產 (17.2%)」，至於把「現金定存」視為主要的退休理財工具比重僅 0.5%。

相反地，逾半數 (52.7%) 窮忙族把「現金定存」當作主要存退休資金的方式，為理財工具之首，準備態度非常保守，僅 13.3% 窮忙族認為「基金或股票」是主要投資管道。

摩根投信執行董事劉玲君分析，摩根退休快樂指數連 3 年的調查可發現，財富的富足，是能否快樂退休的重要關鍵，也是退休後帶給民眾最大安全感的支柱，因此，想晉升退休快樂族，一定要盡早培養理財習慣，並即刻開始，透過時間與資產複利累積，輕鬆達成退休理財目標。

根據摩根資產管理的模型計算，若能從 25 歲起，每月投資 1 萬元至 4.5% 年化報酬率的標的，經過 40 年的複利累計，可存得 1340 萬元的退休資產；假設民眾遲至 35 歲起開始投資，同樣以每月投資 1 萬元至 4.5% 年化報酬率標的計算，到 65 歲退休時僅能存到 770 萬元，顯示及早開始、承擔適度風險的退休理財重要性。